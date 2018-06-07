美加強邊界管制 邊界逮捕人數卻居高不下

2018-06-07 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國6日公布官方數據指出，到五月為止，已連續三個月超過5萬人在美墨邊界遭逮捕，顯示美國總統川普政府「零容忍」鎮壓未能抑制非法入境。

雖然川普五月初下令開始逮捕所有非法跨越邊界者，並將小孩與父母拆散，但邊界逮捕人數卻比前一年增加160%，而且還略高於四月。

美國官方數據顯示，許多家庭和無人陪伴的孩童持續從瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多湧到邊界，這些國家的長期暴力讓許多人到美國尋求庇護。