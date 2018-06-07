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美加強邊界管制 邊界逮捕人數卻居高不下

2018-06-07 15:17聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國6日公布官方數據指出，到五月為止，已連續三個月超過5萬人在美墨邊界遭逮捕，顯示美國總統川普政府「零容忍」鎮壓未能抑制非法入境。

雖然川普五月初下令開始逮捕所有非法跨越邊界者，並將小孩與父母拆散，但邊界逮捕人數卻比前一年增加160%，而且還略高於四月。

美國官方數據顯示，許多家庭和無人陪伴的孩童持續從瓜地馬拉、宏都拉斯薩爾瓦多湧到邊界，這些國家的長期暴力讓許多人到美國尋求庇護。

這些數字顯示，有很高比例的人成功溜進美國，雖然不清楚這些數字是否顯示美國四月初開始加派國民兵加強邊界巡邏後，封鎖行動更成功。

美墨邊界有許多移民等待進入美國尋求庇護。歐新社
美墨邊界有許多移民等待進入美國尋求庇護。歐新社
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川普薩爾瓦多宏都拉斯

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