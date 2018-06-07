中朝聖團車禍究責 北韓槍決4官員

2018-06-07 15:08 世界日報 編譯中心╱綜合6日電



陸客團交通事故究責，北韓4官員遭槍決。 分享 facebook

韓媒報導，4月22日在北韓發生重大交通事故，造成中國民間極左社團赴北韓朝聖的「紅色旅遊團」32人死亡後，北韓領導人金正恩進行責任追究，四名北韓官員因此遭到槍決。

北韓內部消息人士透露，四名被槍決官員中包括北韓勞動英雄、人民軍少將兼金剛開發總公司負責人黃英植及金剛開發總公司政治局長等人。

以北韓最大的外匯公司著稱的金剛開發總公司，是負責北韓計程車及遊覽車業務的軍方所屬企業。據悉，4月22日中國公民在北韓交通事故所搭乘的北韓遊覽車，正是金剛開發總公司的車輛。這輛車從開城開往平壤的途中，從高30公尺的橋面翻落。

法國國際廣播電台此前報導，這個旅行團是中國毛左網站「烏有之鄉」擁有的星火旅遊網舉辦，罹難者包括「烏有之鄉」總編刁偉銘等人。部分團員是當年「抗美援朝」將軍的後代。

報導還引述消息人士稱，在四名北韓官員被處決的消息傳出同時，北韓軍隊實權順位第一的總政治局長由金正覺撤換為金秀吉；人民武力部長由朴永植變更為人民武力部第一副部長努光鐵；參謀總長由李明秀變更為第一副參謀長李永吉。

有消息稱，金正覺及朴永植是因為事故連帶責任被解職的，李明秀也被調職。

車禍發生後，中國與北韓的反應均顯得極不尋常。金正恩事發隔天就前往中國駐北韓大使館表示慰問，並到醫院看望傷患，還對此「道歉」。此前，北韓媒體極少報導對他們負面的新聞。

中國國家主席習近平也親自指示，要求外交部協調北韓方面做好事故處理工作，中國官方也一直沒有公布死傷者名單。網路盛傳，在這場車禍死亡的四名北韓陪同工作人員實際上是特工；這個旅遊團成員背景明顯不單純。