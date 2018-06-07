親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

神探App 警察新武器 焦屍「生前行為」手機一掃就知

文字直播／騎士主場先聲奪人 首節29:28領先勇士

暫停委內瑞拉成員國 美洲國家組織啟動程序

2018-06-07 10:05中央社 聖保羅6日專電

美洲國家組織昨天通過決議，展開暫停委內瑞拉成員國資格的程序，組織還需召開特別會議，表決後才能確定暫停委國資格。

這項決議是美洲國家組織（OEA）面對委內瑞拉政治、經濟、社會和人道危機惡化，共同採取的行動。巴西等國在會中提出決議，有19國投票贊成，4國反對，11國棄權，決議獲得通過。

決議文強調，委內瑞拉5月20日的總統選舉不合法，因不符國際標準，無法保證進行自由、公正、透明和民主的進程。

決議文還提到，有必要處理巴西等組織成員國，出現委內瑞拉移民和難民人數增加的問題。

美洲國家組織有34個成員國，下一步是召開特別會議表決，須有24個國家投贊成票，才能通過暫停委內瑞拉的成員國資格。

今年2月23日，美洲國家組織通過決議，要求委內瑞拉政府重新考慮在4月22日舉行總統選舉，並接受國際人道援助，委國政府把選舉日延至5月20日。

4月3日，美洲國家組織再次譴責，稱委內瑞拉正在經歷「違憲修改憲法秩序的進程」。

委內瑞拉在去年4月已要求退出美洲國家組織，最後完成期限是2019年4月。委國的成員國資格一旦被暫停，等同證實美洲國家組織對5月選舉不合法的質疑，可能阻礙委內瑞拉獲得南半球以外國家的國際援助。

委內瑞拉的資格若被暫停，將成為近年第2個被美洲國家組織暫停資格的成員國。宏都拉斯在2009年發生政變，推翻總統賽拉亞（Manuel Zelaya），被暫停資格，古巴則在同年重返美洲國家組織。

委內瑞拉巴西

相關新聞

「星馬高鐵」算總帳！新加坡的擴張願景成泡影？

2018-06-07 09:48

影／軍人變歌手 陸上自衛隊歌姬將發片

2018-06-07 10:08

凱特絲蓓憂鬱纏身 過世前與夫分居近一年

2018-06-07 09:47

境外神秘怪聲損腦 美再撤兩駐中人員

2018-06-07 09:38

巴西近年暴力死亡人數 超過敘利亞戰事

2018-06-07 09:35

G7峰會前夕 加拿大法國齊聲挺多邊主義

2018-06-07 09:18

巴格達驚爆 傳至少18死逾90傷

2018-06-07 06:39

核子協議若瓦解 伊朗：準備重啟核活動

2018-06-06 23:21

史上最貴戰機F-35 被發現近千件瑕疵

2018-06-06 23:10

剛果再添兩死 伊波拉疫情已奪27命

2018-06-06 23:01

聯合國與緬簽署協議 洛興雅人返鄉仍遙遙無期

2018-06-06 22:57

德極右派黨魁到湖邊游泳 衣服被偷走

2018-06-06 22:23

俄國總統普亭：各國領袖 只有他記得我生日

2018-06-06 21:38

杜特蒂：向中國宣戰恐將引發軍變

2018-06-06 21:35

為親吻風波辯護 杜特蒂稱雙方都樂在其中

2018-06-06 19:10

伊朗提升鈾產能 核子協議回天乏術？

2018-06-06 18:18

影／強人普亭在陸擁高人氣 網民盼退休進軍娛樂圈

2018-06-06 17:44

衣索比亞總理改革 化解衝突拼經濟

2018-06-06 17:22

全球最貴戰機F-35碰惡劣天候延遲交機 英軍方顏面無光

2018-06-06 16:30

減少空汙防早死 專教籲限制排放

2018-06-06 15:28

向人妻索吻惹議 杜特蒂：夠多女性抗議就辭職

2018-06-06 15:26

馬哈地：馬來西亞央行總裁提交辭呈

2018-06-06 15:08

專注對抗中俄 美駐非特種部隊擬砍半

2018-06-06 14:59

瓜地馬拉火山噴發 釀73死近200人失蹤

2018-06-06 13:45

美國駐德大使格雷內爾 支持右派被批干預政治

2018-06-06 13:21

毒品走私通緝犯逃亡菲律賓 李男被押解回台

2018-06-06 12:33

馬克宏妙喻：和川普通電話就像香腸 很糟糕

2018-06-06 11:30

義極右反體制新內閣 獲參院通過信任投票

2018-06-06 11:22

倫敦惡火關鍵報告出爐：查出致命災難的格蘭菲調查

2018-06-06 11:10

族譜分析網站遇駭 9200萬用戶個資外洩

2018-06-06 10:31

瓜地馬拉火山再噴發 死亡人數至少72人

2018-06-06 09:09

G7高峰會領袖宣言 日本要求寫入朝鮮半島完全無核化

2018-06-06 08:09

陸逼航空改「中國台灣」 傳白宮促航空公司勿遵守

2018-06-06 07:40

20年馬國恩仇錄：馬哈迪勝選後的新迷霧

2018-05-31 13:12

「豹變」的安倍 台日關係今非昔比

2018-05-31 13:10
看更多

熱門文章

忍了十年 鱷魚把梗犬吞下肚

2018-06-06 14:23

杜特蒂：向中國宣戰恐將引發軍變

2018-06-06 21:35

墨西哥國家足球隊出征世界杯 30妓女送行

2018-06-06 11:01

史上最貴戰機F-35 被發現近千件瑕疵

2018-06-06 23:10

金正恩赴新加坡 陸將派戰鬥機護衛

2018-06-07 00:58

馬克宏妙喻：和川普通電話就像香腸 很糟糕

2018-06-06 11:30

全球最貴戰機F-35碰惡劣天候延遲交機 英軍方顏面無光

2018-06-06 16:30

超賣不退錢、清潔不徹底… 網爆日本民宿老闆黑心

2018-06-06 11:43

俄國總統普亭：各國領袖 只有他記得我生日

2018-06-06 21:38

川金會為何不在香格里拉？ 安全專家分析嘉佩樂酒店中選原因

2018-06-06 23:11

倫敦文華東方酒店大火 上百消防隊趕赴搶救

2018-06-06 23:57

樂極生悲！ 泰男2年花光獎金台幣930萬 負債331萬稅金

2018-06-06 19:14

影／不勝唏噓！一窺Kate Spade結束生命的紐約公寓

2018-06-06 12:59

兩國領導都他麻吉 羅德曼在川金會想打什麼球？

2018-06-07 08:00

向人妻索吻惹議 杜特蒂：夠多女性抗議就辭職

2018-06-06 15:26

看看日本／日本女生為人作嫁真命苦 一旦婚姻觸礁就完了

2018-06-06 10:22

沉浸粉紅色的戀愛氛圍！北海道3大必看夢幻花海

2018-06-06 11:53

南韓媒體：陸準備為金正恩前往新加坡提供特別警衛

2018-06-06 17:06

座位糾紛西語裔女推倒亞裔婦 飆罵「這不是你的國家」

2018-06-06 12:31

道瓊大漲346點、那斯達克三創新高 貿易緊張暫獲舒緩

2018-06-07 06:36

不孝孫！竟為幫女友隆胸 騙光爺爺退休金

2018-06-06 15:32

男子玩滑翔翼墜樹林 肩上插「刺」其實是大樹幹

2018-06-06 16:01

為了喝奶…這國很土豪 空運萬頭牛 沙漠吹冷氣

2018-06-06 11:00

為親吻風波辯護 杜特蒂稱雙方都樂在其中

2018-06-06 19:10

Kate Spade創始人上吊自殺 要女兒「問爸爸」

2018-06-06 14:10

俠盜獵車手真人版 美軍偷裝甲車跑給警察追

2018-06-06 18:07

影／前無古人！法長泳好手挑戰泳渡太平洋

2018-06-06 12:37

日經：夏普完成整頓 接下來將在8K電視和AI做鴻海後盾

2018-06-07 07:36

美參院版國防授權法 提出美軍應參與台灣漢光演習

2018-06-07 08:13

全球城市風險指數 東京最高台北第4

2018-06-06 14:56

嘉佩樂酒店莊園式總統套房適合川金會談 想看看嗎？　

2018-06-06 13:32

中國不良貿易作為違法 白宮顧問：全世界都同意

2018-06-07 05:55

以牙還牙！ 歐盟7月開始對美國商品實施報復性關稅

2018-06-06 22:24

美利堅小姐選拔捨棄比基尼 專家：選美還是選美

2018-06-06 16:16

Kate Spade引領時尚 她從絢麗到悲劇

2018-06-06 16:12

臉書、字母 將不再列科技股

2018-06-07 00:28

德極右派黨魁到湖邊游泳 衣服被偷走

2018-06-06 22:23

特斯拉Model 3 拚周產5,000輛

2018-06-07 00:28

在福斯汽車城 看到電動車的未來

2018-06-06 11:04

影／強人普亭在陸擁高人氣 網民盼退休進軍娛樂圈

2018-06-06 17:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top