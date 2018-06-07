美參院版國防授權法 提出美軍應參與台灣漢光演習

2018-06-07 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國聯邦參議院軍委會公布參院版的「國防授權法案」（NDAA）指出，美軍應參加適當的台灣軍演，如年度漢光演習；此外，美國國防部長應考慮支持派遣美軍醫療船赴台，作為「太平洋夥伴關係」任務的一部分。

參議院軍委會上個月24日以25票贊成、2票反對通過參院版的2019財年「國防授權法案」，當時未公布詳細法案內容，僅有綱要。

待參院院會通過後，參、眾兩院尚須以其各自通過的「國防授權法案」版本進行協商，以達成內容一致的版本，再送交總統簽署；立法過程中法案文字可能持續變動調整。

軍委會5日公布NDAA內容，台灣部分為「參院意見」（sense of Senate），認為台灣關係法與「六項保證」為美台關係基石；美國應加強與台灣的防務與安全合作，支持台灣發展足以維持有效自衛所需的能力。

草案指出，基於台灣關係法，美國應大力支持台灣透過外國軍售、直接商售與工業合作獲得防禦性武器；美方也應該確保及時審查與回應台灣的防務軍備與服務要求，改善對台軍售的可預測性。

此外，草案提及，國防部長應促進加強與台灣安全交流的政策，包括美國參加適當的台灣軍演，如年度漢光演習；台灣參加適當的美國軍演；基於台灣旅行法，促進美台高級國防官員及一般官員交流。

參議院軍委會並認為，美國與台灣應在人道救援和救災方面展開合作；國防部長應考慮支持派遣美軍醫療船赴台，作為「太平洋夥伴關係」（Pacific Partnership）任務的一部分，以利改善災難應急計畫與準備工作，並加強美台合作。