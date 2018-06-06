剛果再添兩死 伊波拉疫情已奪27命

2018-06-06 23:01 中央社 金夏沙6日綜合外電報導



剛果伊波拉疫情嚴重。 美聯社 分享 facebook

剛果民主共和國衛生部今天說，西北部又有2人死於伊波拉疫情，在近一個月內，死亡總數來到27人。

衛生部說，其中一個死亡案例發生在偏遠地區比科羅（Bikoro），已獲實驗室證實。這裡也是5月8日宣佈發現首批伊波拉病例的地方。

另一例據報發生在伊波克（Iboko），但死者家屬拒絕讓醫師採取血液樣本，檢測伊波拉病毒。

剛果民主共和國衛生部說，直至6月4日，總計有58起伊波拉病例。