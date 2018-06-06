嘉佩樂酒店莊園式總統套房適合川金會談 想看看嗎？

2018-06-06 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



「殖民風格莊園」總統套房。嘉佩樂酒店官網 分享 facebook 「殖民風格莊園」總統套房。嘉佩樂酒店官網 分享 facebook 美國白宮發言人桑德斯5日推文宣布「川金會」將在新加坡度假勝地聖淘沙的嘉佩樂酒店（Capella Hotel）舉行後，這家飯店的官網就當機。不過飯店的推特提供不少內部的照片，可以一窺堂奧。

CNN報導，嘉佩樂酒店之所以獲選為這場重要外交會議的會場，不只因為飯店位置隱蔽，有利於維安。聖淘沙島只有一條710公尺長的堤道與陸地連接，可以阻絕安全威脅。

這家五星級飯店融合了東西方精神，也正符合新加坡的精神。

飯店相當新，2009年開幕，由英國建築師諾曼．佛斯特（Norman Foster）設計，時尚的游泳池則是出自印尼設計大師查亞．易卜拉欣（Jaya Ibrahim）之手。

飯店的正面帶有英國殖民風格，內部裝潢則十分現代，會議廳擁有挑高落地窗，南海風光一覽無遺。

建築物四周有大片綠地，與當地的動植物融為一體。面向南海的112間房間可以看到遠處的油輪和商船，走幾分鐘就到海灘。

這是嘉佩樂酒店第一次接辦重要外交會議。飯店有兩間總統套房，一間「殖民風格莊園」外觀為傳統的英式風格，內部則以亞洲藝術和家具裝飾。

這座「殖民風格莊園」為獨棟建築，大部分房客不准進入，既安全又隱密，最適合川普與金正恩會談。