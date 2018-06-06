美國駐德大使格雷內爾 支持右派被批干預政治

2018-06-06 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國新任駐德國大使格雷內爾最近說要「支持」歐洲右派，引起大西洋兩岸一片譁然。路透 分享 facebook 美國新任駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）5月初抵達德國至今，已登上德國媒體頭版兩次。第一次是因為他批評德國企業，最近一次則是他聲稱要「支持」歐洲右派，兩次都引起一片譁然。

美國宣布退出伊朗核協議並恢復制裁時，格雷內爾在推特發出嚴厲批評，威脅「在伊朗做生意的德國企業應該立刻停止營運。」

格雷內爾日前接受右派媒體布萊巴特新聞網（Breitbart News）訪談時表示，他希望「鼓勵」（empower）歐洲保守派。他的發言留下許多解釋的空間，但在美國和歐洲，許多人批評他讓美國與重要盟友的外交政治化，影響跨大西洋的關係。

格雷內爾4日上午在推特否認表示：「荒謬。我全然譴責那些言論，別硬把那些話塞到我嘴裡。我支持候選人或政黨的說法實在可笑。我支持的看法是，我們體驗到沉默多數正逐漸覺醒，這些人拒絕菁英和幻想。而這一切由（美國總統）川普帶領。」

德國外交部4日表示，希望美國澄清這段發言是否為其本意。

華盛頓郵報指出，雖然德國總理梅克爾（Angela Merkel）屬於保守黨基督教民主黨，但這似乎並非格雷內爾想支持的政黨。格雷內爾在布萊巴特新聞網中表示：「我真心想要支持其他歐洲保守派和其他領袖。因為左派的失敗政策，我覺得保守政策有日漸看好的趨勢。」

根據布萊巴特新聞摘要，他接著談論保守候選人的優良特質，包括對移民、稅收和刪減繁文縟節與官僚等方面採取保守政策，但摘要未出現格雷內爾談論歐洲復甦極右派的言論。

儘管格雷內爾過去訪談中曾自詡是「梅克爾大粉絲」並頌揚梅克爾的經濟表現，但他與梅克爾對移民議題的看法卻截然不同。

格雷內爾表示：「我覺得庫爾茨（Sebastian Kurz）根本是搖滾巨星。」庫爾茨是奧地利保守派領袖，與極右派政黨組成聯合政府。在歐洲，庫爾茨和梅克爾被視為保守領袖的兩個極端。梅克爾的立場經常處於保守派和自由派的模糊地帶，庫爾茨則以強硬派的承諾贏得選舉。

格雷內爾的言論立即引發大西洋兩岸批評。美國聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）在推特表示：「當我向格雷內爾表示擔心他的職位會牽扯到政治時，他親自向我保證，一旦他當了大使就會遠離政治。這場訪談真糟糕，大使不應該『支持』任何海外政黨。」

德國今年初促使華府指名新的高層外交官時，並未想到新的美國駐德大使會稱讚鄰國領袖，似乎還間接批評德國領導人。德國報紙4日的頭版也稱格雷內爾的言論「引起騷動」，並稱他表現「欠缺外交作風」，有的媒體甚至稱他「企圖顛覆梅克爾政府」。

雖然德國政府官員保持沉默或要求美國解釋，但社會民主黨則批評格雷內爾不當干涉德國國內事務。社民黨前黨魁舒茲（Martin Schulz）表示，格雷內爾表現得不像外交官，反而像右派極端殖民官員，格雷內爾顯然自視為全球右派保守運動的推手。