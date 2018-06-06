減少空汙防早死 專教籲限制排放

2018-06-06 15:28 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



研究顯示減少交通空氣汙染能減少4%早死率。（photo by Wikimedia） 分享 facebook 減少交通空氣汙染能減少早死率！據世界衛生統計，全球有91%地區空氣品質超標，每年4百萬人死於戶外空汙。瑞士隆德大學計算瑞士某小城交通空汙對健康影響的研究指出，減少空汙能夠降低4%早死率。研究主持人馬悅然博士表示，各城市均投入大筆預算追求交通零死亡率，但死於空汙的人命數是交通意外的7倍；研究團隊建議，各城市應設立空汙保護區，限制汙染物排放。

根據《科學日報》報導，即使是歐洲仍然每年有40萬人死於空汙，並且已有證據顯示空汙和早死率的關係，因此瑞士隆德大學研究團隊選定瑞士馬爾摩作為研究城市，該城有30萬人口，並且當地空汙低於歐洲的懸浮物、氮氧化物濃度標準，研究團隊表示，更低的空汙可顯著改善市民健康。

馬悅然博士表示，減少空汙能防止每年55至93人早死（2-4%早死率）、21件兒童氣喘（6%發生率）、95件兒童支氣管炎（10%罹患率）、30件嚴重呼吸道住院事件（1%發生率）、87件失智症（4%發生率）和11件子癲前症（11%發生率）。他說，研究團隊很小心詮釋數據，他們認為減少空汙在實際上的效果可能遠比研究來得好。

研究員奧汀向《醫藥新聞》表示，這項研究選定世界衛生組織和歐盟的懸浮物、氮氧化物濃度標準的平均值，但是學術上對空氣汙染值的看法是，並非處於正常空氣標準內就能保證健康，「能吸入越少汙染物越好，我們看過太多低於空汙警戒值卻仍然導致疾病的案例。」他指出，政府不能只一味追空氣品質低於空汙指標，而是要盡量降低汙染物。

馬悅然博士建議，各城市應設立空汙保護區，限制汙染物排放。

【更多精采內容，詳見 】