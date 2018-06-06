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G7高峰會領袖宣言 日本要求寫入朝鮮半島完全無核化

2018-06-06 08:09聯合報 記者田思怡╱即時報導

日本首相安倍晉三將於6日下午啟程訪問美國與加拿大。美聯社
日本首相安倍晉三將於6日下午啟程訪問美國與加拿大。美聯社
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日本共同社報導，多名日本政府人士5日透露，政府決定將在8、9兩日於加拿大東部夏洛瓦舉行的七國集團（G7）峰會上，要求把實現北韓完全、可驗證、不可逆的無核化（CVID）的必要性，寫入領袖宣言。首相安倍晉三還將提出把立即解決北韓綁架日本人問題的要求寫入宣言。為預定12日在新加坡舉行的美朝高峰會取得成功，有意向國際社會彰顯G7團結一致支持的姿態。

日方也有敦促北韓讓綁架問題取得進展，從而推動實現日朝磋商的意圖。關於4月G7外長會議寫入聯合聲明的對北韓「維持最大限度施壓」這一表述是否要求寫入領袖宣言，由於美國總統川普已表示不想再用此一表述，安倍將結合川普的意向做出最後判斷。

安倍將於6日下午啟程訪問美國與加拿大。當地時間7日下午將在美國華盛頓與川普舉行會談，確認其不想使用「最大限度施壓」這一表述的發言的真實意圖，並將就朝鮮半島無核化進行磋商。

相關人士透露，關於領袖宣言，日本政府在工作層面的事先磋商中，主張寫入G7將共同努力實現朝鮮半島完全廢棄包括核、生化武器在內的大規模殺傷性武器以及所有射程的彈道飛彈。關於綁架問題，也建議寫入「要求朝鮮立即解決」的表述。

主席國加拿大為提高領袖宣言的訊息明確度，有意較以往縮短長度。因此，日本政府擬為使北韓部分不被壓縮展開最後協調，同時讓安倍在峰會上直接表明日方想法。

但由於圍繞川普政府的保護主義貿易政策、宣布退出伊朗核協議等問題，美國與其他參加國之間有明顯隔閡，領袖宣言的彙總工作也有可能遭遇困難。

北韓核武

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