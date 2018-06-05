義大利新總理首次政策演說 聚焦移民撙節

2018-06-05 23:33 中央社 羅馬5日綜合外電報導



義大利新民粹政府領袖孔蒂宣誓就職以來，今天首度到國會發表政策演說，他誓言在歐洲聯盟內重新分配移民，並重新檢視歐盟對俄羅斯的制裁。

總理孔蒂（Giuseppe Conte）結束參議院的演說後，國會接下來可望通過對新內閣的信任投票。

義大利歷經近3個月政治動盪，令歐盟官員憂心以及金融市場飽受驚嚇後，孔蒂領導的疑歐派政府於1日宣誓就職，這是由極右和疑歐派政黨結盟組成的聯合政府。

孔蒂原是法律人，沒有多少政治歷練，且無政府經驗，受到極右的聯盟黨（League）領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）和反體制五星運動（Five Star Movement）黨魁迪馬尤（Luigi Di Maio）推舉出任總理，這兩人目前都是孔蒂的副手。

孔蒂的首次政策演說，重申執政聯盟的幾個重大宣言主題，包括對移民採取強硬路線，揚棄經濟撙節，以及對莫斯科採取和解姿態。

孔蒂對參議員說：「我們要降低公共債務，但我們要透過成長來達成，而非靠撙節措施。」

「我們將強力要求翻修都柏林規則（Dublin Regulation），以尊重公平分攤責任，並獲得自動強制分配尋求庇護者的系統。」

歐洲聯盟內政部長今天將會面，討論可能改革引發爭議的都柏林規則，這個規則要求難民必須在進入歐盟的第一個成員國申請庇護。