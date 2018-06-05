兩名律師退出納吉律師團 納吉妻錄取口供

2018-06-05 23:15 中央社 吉隆坡5日專電



馬來西亞前首相納吉的律師團有兩名律師今日退出律師團，不再代表他負責洗黑錢的案件；納吉的妻子羅斯瑪今天應反貪污委員會傳喚，錄取口供5個小時。

納吉（Najib Razak）律師代表團今天發表聲明，代表律師普拉維蘭（M. Puravalen）與莫哈末尤索夫（Mohd Yusof Zainal Abiden）經過深思熟慮後，決定放棄代表納吉打官司，退出律師團。

莫哈末尤索夫曾任馬來西亞檢察總署第二律政司，在1998年前副首相安華（Anwar Ibrahim）被控肛交案中擔任首席主控官。普拉維蘭是一名擁有30年刑事法經驗的資深律師。

5月21日，納吉律師團的兩名律師哈巴星（Harpal Singh Grewal）和阿迪姆蘭（M. Athimulan）宣布退出律師團。

另一方面，羅斯瑪（Rosmah Mansor）今天上午10時前往馬來西亞反貪污委員會總部，針對「一個馬來西亞發展公司」（1MDB）子公司SRC國際公司涉嫌將4200萬令吉（約新台幣3億1400萬元）存入納吉個人戶頭一案錄取口供。她逗留5個小時後離開。

反貪污委員會針對SRC國際公司分別在2014年12月和2015年2月，涉嫌把4200萬令吉轉入納吉的私人銀行戶頭，及另一宗7億美元政治獻金匯入納吉私人戶頭的案件，對納吉夫婦分別展開調查。