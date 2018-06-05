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尋獲F16戰機黑盒子了！軍方攜回判讀

俄政府也懂P圖 金正恩撲克臉改成笑臉

2018-06-05 15:26聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

北韓領導人金正恩上月31日接見來訪的俄羅斯外長拉夫洛夫，兩人握手拍照，北韓官媒發布新聞，俄國外交部也將影片上傳YouTube。

不過俄國似乎對金正恩「不苟言笑」的表情不太滿意，官方電視台Rossiya-1播出擷取畫面時，竟將金正恩的臉修圖成微笑表情，修圖後的照片迅速在社群網站傳開。

該電視台的主持人基索佑夫（Dmitry Kiselyov）堅稱沒有修圖，表情差異是相機高速快門所致。

俄國網友紛紛惡搞，開始「金正恩修圖大賽」，一度成為網路熱門話題。

俄國官方電視台Rossiya-1將金正恩原本的嚴肅表情，修圖成微笑表情。 取自R...
俄國官方電視台Rossiya-1將金正恩原本的嚴肅表情，修圖成微笑表情。 取自Rossiya-1
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金正恩接見俄國外長拉夫洛夫，一臉嚴肅（圖下左），被俄國電視台修成微笑臉（圖上左）...
金正恩接見俄國外長拉夫洛夫，一臉嚴肅（圖下左），被俄國電視台修成微笑臉（圖上左）。（取自推特）
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俄國網友把金正恩的臉P上女性化的嫵媚雙眼和豐厚嘴唇。（取自推特）
俄國網友把金正恩的臉P上女性化的嫵媚雙眼和豐厚嘴唇。（取自推特）
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金正恩北韓俄羅斯

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