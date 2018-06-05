俄政府也懂P圖 金正恩撲克臉改成笑臉

2018-06-05 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



北韓領導人金正恩上月31日接見來訪的俄羅斯外長拉夫洛夫，兩人握手拍照，北韓官媒發布新聞，俄國外交部也將影片上傳YouTube。

不過俄國似乎對金正恩「不苟言笑」的表情不太滿意，官方電視台Rossiya-1播出擷取畫面時，竟將金正恩的臉修圖成微笑表情，修圖後的照片迅速在社群網站傳開。

該電視台的主持人基索佑夫（Dmitry Kiselyov）堅稱沒有修圖，表情差異是相機高速快門所致。