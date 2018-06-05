南海角力 美B-52轟炸機飛近南沙群島

2018-06-05 10:17 中央社 華盛頓4日綜合外電報導



美國國防部官員表示，2架美軍B-52轟炸機今天飛到南沙群島附近。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國防部長馬提斯（James Mattis）昨天才在新加坡的「香格里拉對話」發表談話，高分貝批評北京將南海島嶼軍事化，指控中方在印太「恫嚇與壓迫」，馬提斯並明確表示美國無意離開印太，招致北京強烈回應。

知情這次B-52任務原始飛行計畫的美國國防部官員表示，美方要求具搭載核武能力的B-52轟炸機飛到距相關島嶼約20英里（約32公里）開外。

美國太平洋空軍（US Pacific Air Forces）發言人海特（Victoria Hight）否認B-52有飛近相關島嶼。

五角大廈發言人羅根（Chris Logan）表示，2架B-52是從關島的安德森空軍基地（Andersen Air ForceBase）駐地，飛往位於印度洋的狄耶戈加西亞（DiegoGarcia）上的一處海軍支援站（Navy SupportFacility）。

羅根表示，這次B-52的任務是「持續轟炸機進駐任務」（Continuous Bomber Presence, CBP）的一環。