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瓜地馬拉火山噴發 死亡人數暴增至62

2018-06-05 10:04中央社 瓜地馬拉阿洛特南戈4日綜合外電報導

瓜地馬拉火峰火山（Fuego）4日噴發，至少奪走62條人命，救難人員今天從灰塵和...
瓜地馬拉火峰火山（Fuego）4日噴發，至少奪走62條人命，救難人員今天從灰塵和瓦礫堆中拉出更多遺體，盼能找到生還者。美聯社
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中美洲國家瓜地馬拉火峰火山（Fuego）昨天噴發，至少奪走62條人命，救難人員今天從灰塵和瓦礫堆中拉出更多遺體，盼能找到生還者。

法新社報導，瓜國鑑識科學研究所（INACIF）負責人賈西亞（Fanuel Garcia）告訴記者，「截至目前，INACIF正在確認62具遺體的身分」。

法新社記者目擊，在聖米格洛斯洛特斯村（SanMiguel Los Lotes）的瓦礫堆中，有3具遺體遭焚燒，救難人員、軍人和警察在這個地點拚命搜尋生還者。

死亡的犬隻和雞鴨也倒在仍在冒煙的泥灰中。

48歲的賈西亞（Eufemia Garcia）哭著說：「我不想走，但就算回頭，我也無力拯救我的家人。」賈西亞正在尋找她的3個孩子、母親、姪兒和手足。

賈西亞說，她在丈夫協助下順利逃生。

國家防災管理局（National Disaster PreventionAuthority）發言人戴李昂（David de Leon）說，有46人受傷、超過3200人撤離家園。

超過1000人被安置在臨時避難所。

瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）宣布舉國哀悼3天，他預計今天訪視災區。

27歲的泥水匠拉里亞斯（Gustavo Larius）說：「這座火山過去也曾噴發，但從沒出現這樣的情況。」拉里亞斯用手帕摀住口鼻，在村落街道尋找失蹤的親友。

火峰火山噴出的火山灰飄散在週遭地區，農作物和樹木成了灰色，街道、汽車和居民身上也覆蓋上一層灰。

全身沾滿火山灰的農民倉皇逃生，民防救難人員設法將他們安置在收容所。

52歲的龔薩雷茲（Efrain Gonzalez）和妻子與一歲女兒來到埃斯昆特拉市（Escuintla）的收容所，他坐在地板上說，「這次得救了，下一次恐怕躲不過」。

年僅10歲和4歲的另外兩個孩子下落不明，讓龔薩雷茲陷入絕望。滾燙的火山泥湧入，使他們當時受困家中。

民航局官員表示，火山噴出濃濃火山灰，迫使瓜地馬拉市的國際機場關閉。

經過16.5小時後，火峰火山已停止噴發，但瓜國火山學研究所（Institute of Volcanology）警告，「仍有再次噴發的可能」。

瓜地馬拉

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