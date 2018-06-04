北韓棄核跡象？聯合國原能署摩拳擦掌 準備驗證

2018-06-04 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



聯合國國際原子能總署署長天野之彌4日對記者說，如果川金會達成政治協議，原能署已準備好在「幾周內」恢復對北韓的核子檢查工作。

天野說：「我們能在短時間內恢復驗證工作，是幾周內，不是幾個月內。」

天野說：「我們已跟相關各方聯繫，就北韓核武議題有過許多交流。如果有任何人、任何組織能驗證棄核，顯然非我們莫屬。」