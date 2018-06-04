親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

最新！ 軍方證實：F16飛行員吳彥霆已殉職

中職／陳禹勳遭爆料有緋聞 本人不願回應

杜特蒂會文在寅 長期夥伴共構區域和平

2018-06-04 20:14中央社 馬尼拉4日專電

菲律賓總統杜特蒂與南韓總統文在寅今天在青瓦台會談，兩人承諾加強菲韓雙邊關係，互稱長期夥伴，可共同建構區域和平，並見證5份合作文件的簽署，包括農業、貿易及科技。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）3日至5日官方訪問南韓，今天在青瓦台與文在寅舉行閉門會議及雙邊會議，兩人還見證5份合作文件的簽署。

菲律賓交通部與韓國國土交通部簽署「交通合作備忘錄」，菲律賓科技部與韓國科學、資通訊與未來規劃部簽署「科技合作備忘錄」，菲律賓貿工部與韓國產業通商資源部簽署「貿易暨經濟合作備忘錄」。

此外，菲律賓農業部與韓國農林與農村事務部簽署「農業合作備忘錄」，菲律賓政府與韓國進出口銀行簽署「新宿霧國際貨櫃碼頭計畫貸款協議」。

杜特蒂與文在寅在閉門會議後，舉行雙邊會議。

根據菲律賓總統府馬拉坎南提供的文字紀錄，杜特蒂在雙邊會議的開幕致詞中說，菲律賓在「獨立外交政策」之下，非常重視像南韓這樣的朋友，以打造共同成長所需的環境。

杜特蒂形容南韓是「長期夥伴及真朋友」，指出菲韓之間更深入的接觸，是進一步促進和平、進步與繁榮的要素。

文在寅致詞時說，他和杜特蒂在閉門會議中，就未來提升友好關係及共同建構區域和平做出極具建設性的討論。

兩人都提到韓戰期間，菲韓士兵並肩作戰的情誼。

菲律賓是東南亞國家協會（ASEAN）中，第一個與南韓建立外交關係的國家，兩國2019年將慶祝建交70週年。菲韓民間交流密切，有6萬8000名菲人在韓國生活或工作，2017年有160萬人次韓人來菲觀光、45萬人次的菲人赴韓旅遊。

菲律賓杜特蒂文在寅

相關新聞

瓜地馬拉火山噴發至少25死 災情40年來最慘

2018-06-04 20:14

哈利王子世紀婚禮 收視率奇低

2018-06-04 16:59

俄國外長訪平壤代普亭提邀請 盼金正恩9月來訪

2018-06-04 16:55

日本森友學園案 財務大臣自願減薪1年

2018-06-04 16:31

影／瓜地馬拉火山爆發 民眾倒臥岩漿成灰色焦屍

2018-06-04 15:47

紐時：川金會誰掏腰包誰老大 決定坐哪和吃啥

2018-06-04 14:50

瓜地馬拉火山爆發 岩漿毀宅 多具焦屍臥地

2018-06-04 14:19

梅克爾 提歐盟改革計畫

2018-06-04 14:16

川普的挑釁凝聚歐盟向心力 梅克爾提歐盟改革計畫

2018-06-04 13:26

多具灰色焦屍臥地 瓜地馬拉40年最嚴重火山爆發

2018-06-04 13:09

「首爾-平壤」火車票賣810元 老兵和學生搶搭

2018-06-04 12:41

影／「火之火山」爆發：25死300傷，瓜地馬拉紅色警戒

2018-06-04 11:49

恐怖分子作惡多端 杜特蒂：政府十倍奉還

2018-06-04 11:10

瓜地馬拉活火山爆發噴黑煙 岩漿流入村莊7死300傷

2018-06-04 09:23

UN制裁與經濟真是讓北韓上談判桌原因？專家舉證反駁

2018-06-03 23:24

沙國向法求助 阻撓卡達購買俄防空飛彈系統

2018-06-03 23:06

批川普視加拿大為國安威脅 杜魯多：侮辱人、無法接受

2018-06-03 22:02

南海主權再度惹議 中美看法紛歧

2018-06-03 17:58

太可愛了？傳IS謀襲英國小喬治王子

2018-06-03 17:31

南韓公廁偷拍猖獗 文在寅：偷拍視同謀殺

2018-06-03 17:18

20年馬國恩仇錄：馬哈迪勝選後的新迷霧

2018-05-31 13:12

「豹變」的安倍 台日關係今非昔比

2018-05-31 13:10

中國科技超車美國？一個「烏鴉嘴」單位早就寫在報告裡

2018-05-28 09:19
看更多

熱門文章

韓中央日報：文在寅、金正恩、川普將宣布韓戰結束

2018-06-03 22:34

外國買家太多 溫哥華房價爆漲「連屋主都挺打房」

2018-06-04 10:00

科技業史上七大醜聞 鴻海因這件事遭外媒點名入榜

2018-06-04 14:21

影╱菲總統杜特蒂 向美女海外工作人員索吻挨批

2018-06-04 17:57

2億存款老翁嘆「錢花完就是死期」 網友：到死都花不完

2018-06-04 17:02

影／瓜地馬拉火山爆發 民眾倒臥岩漿成灰色焦屍

2018-06-04 15:47

UN制裁與經濟真是讓北韓上談判桌原因？專家舉證反駁

2018-06-03 23:24

恐怖分子作惡多端 杜特蒂：政府十倍奉還

2018-06-04 11:10

醫療重大發現！7成乳癌初期患者可能免於化療

2018-06-04 13:00

批川普視加拿大為國安威脅 杜魯多：侮辱人、無法接受

2018-06-03 22:02

陸放話：美若加關稅 中美經貿談判共識歸零

2018-06-03 23:37

川普：由韓中日金援北韓 美國不掏錢

2018-06-04 11:04

創新教學？師當學生面前拿幼犬餵兇殘「擬鱷龜」

2018-06-04 08:50

文在寅加入川金會 將宣布韓戰結束

2018-06-04 00:52

華郵：中國科研經費日增吸引全球人才 美擔心喪失優勢

2018-06-04 12:46

沙國向法求助 阻撓卡達購買俄防空飛彈系統

2018-06-03 23:06

史上最年輕！墨西哥18歲正妹選市長 會說6國語言

2018-06-04 12:44

油價抗爭事件 衝擊新興國

2018-06-04 00:26

孟山都惡名昭彰 拜耳併購後將捨棄不用

2018-06-04 15:55

多具灰色焦屍臥地 瓜地馬拉40年最嚴重火山爆發

2018-06-04 13:09

金正恩為何在川金會前撤換軍方高層？專家列兩大原因

2018-06-04 17:23

今天開盤前 四件國際大事不可不知

2018-06-04 07:43

瓜地馬拉活火山爆發噴黑煙 岩漿流入村莊7死300傷

2018-06-04 09:23

白宮貿易派系之爭 讓盟友、對手都看傻了眼

2018-06-04 00:29

共同社：川金會可能在新加坡度假勝地聖淘沙舉行

2018-06-03 21:28

「G7成G6+1…」川普保護主義 6盟國齊批

2018-06-04 00:13

教書夢碎 坦尚尼亞連體姊妹過世

2018-06-04 10:52

中美貿易談判 陸方聲明「釋放3信號」

2018-06-04 00:22

去年諾貝爾和平獎得主 願為金正恩下榻新加坡飯店埋單

2018-06-04 13:25

哈利王子世紀婚禮 收視率奇低

2018-06-04 16:59

紐時：川金會誰掏腰包誰老大 決定坐哪和吃啥

2018-06-04 14:50

影／中美貿易第3輪談判無果 陸警告：課關稅就取消承諾

2018-06-04 13:11

美盼陸改變經濟結構

2018-06-04 00:50

影／FBI探員忘情跳舞 後空翻掉槍走火誤傷旁人

2018-06-04 12:13

川金會會場有譜 嘉佩樂酒店謝絕12日當周訂房

2018-06-04 13:14

「首爾-平壤」火車票賣810元 老兵和學生搶搭

2018-06-04 12:41

對歐洲施展魅力攻勢 陸與美背道而馳

2018-06-04 11:58

澳洲聯邦銀行支付7億澳幣 和解洗錢案民事訴訟

2018-06-04 10:43

美債殖利率 本周盯盤關鍵

2018-06-04 00:41

化武搭上線…敘總統擬訪金正恩

2018-06-04 00:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top