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「川金會」世紀峰會即將登場 習近平希望看到什麼？

2018-06-04 17:15經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩的世紀峰會將在12日登場，「川金會」對中國具有重大意涵，朝鮮半島局勢牽動中國的地緣政治與國安利益。專家表示，中國國家主席習近平隱身幕後，可能是這場大戲的破壞者，也可能是推動者。

美國外交智庫大西洋理事會（Atlantic Council）會長坎普表示，對北京而言，正確的和平協議可能削弱美韓同盟，降低衝突威脅，降低難民湧向中國邊境的風險，最終促使美軍撤出南韓

美軍撤離南韓，不僅有助於北京實現美國在亞洲影響力最小化的目標，也是金正恩政府放棄核武的前提。

關於「川金會」，科學家關懷聯盟（UCS）中國專家顧克剛則認為，北京與平壤有一個共同目標：促使華府鬆綁對北韓的制裁；中國和北韓已經達成協議，若北韓政府停止飛彈與核武測試，中國與北韓將恢復一些經濟往來。

上海復旦大學教授任曉表示，中國對「川金會」的理想結果是「軟著陸」，譬如一個無核化北韓逐步推動改革，對外開放社會，經濟活力也因此有了可能性。

至於北京不願看到的情況，是兩韓統一的可能性，一旦南北韓統一，這個新國家可能會落入美國的勢力範圍。坎普說，若川普做得太好，北京可能會面對一個更強大且統一的韓國，此時韓國成為民主堡壘，美國的友邦。

美媒CNBC報導，任曉也認為，對北京而言，若美國、南韓與北韓組成某種組織或聯盟，將是最糟糕的和平協議，但不太可能發生這種事情。

圖左為金正恩，圖右為習近平，兩人在大連邊走邊交談。美聯社
圖左為金正恩，圖右為習近平，兩人在大連邊走邊交談。美聯社
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