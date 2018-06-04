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港媒：美印坐實印太戰略 圍堵中國

2018-06-04 17:06中央社 香港4日電

香港學者分析，在剛結束的今年度香格里拉對話會上，美國和印度聯手建立印度─太平洋戰略，圍堵中國的態勢明顯。

超訊月刊官網發表香港學者馬超從香會發出的分析文章。文中指出，這次對話會上，美國和印度巧妙唱雙簧，旨在坐實「印太戰略」。

文章表示，此前，美國總統川普提出的「印太戰略」，很多方面只是停留在模糊的概念上，沒有清晰的策略和細節。

但這次對話會上，印度總理莫迪（Narendra Modi）出場發表主旨演講，提及「印太」達12次，接著美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）17次提及。兩人從政治、經濟、軍事、意識形態等方面鋪陳，「將『印太戰略』有血有肉地呈現給印太同盟國」。

文章認為，可以感覺到，美國旨在坐實美國的印太戰略，更大範圍、更多領域、更深層次地圍堵中國。

這篇文章透露，新加坡香會期間，馬提斯和莫迪曾舉行閉門會面，印太戰略是他們會面的重要話題。

雖然莫迪在香會上發言措辭謹慎，但實際上，從此前莫迪訪美到美印外長會晤，兩國多次開展經濟軍事等合作，「印太戰略」已經從「猶抱琵琶半遮面」到「識得廬山真面目」。

文章表示，馬提斯在香會的演講主旨有兩個，一是強化中國的負面形象，二是強化在印太地區如何與同盟國展開深入細節的軍事、經濟、政治、意識形態合作。

對於美國將「亞太戰略」拓展到「印太戰略」是出於什麼樣的考量，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際問題研究院副教授李明江接受超訊月刊訪問時說，一是中國在經濟、軍事、外交等各個領域崛起，讓美國在亞太地區遏制中國顯得力不從心，「印太戰略」有助於分散中國在亞太的精力。

二是隨著中國和南亞聯繫更多，以往亞太和南亞的區分已經不符合當下情況。

三是中國在南亞和印度樣的軍事活動日益頻繁，美國意識到有必要協調中國在「兩洋」的活動；四是如果中美大規模軍事衝突，美國做最壞打算，中美在印度洋的較量必不可少。

印度香港

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