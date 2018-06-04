親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

藍綠都在騙？高雄大社工業區的降編謊言

快躲室內！7縣市下午13：30萬安演習 外出最高罰15萬元

斯洛維尼亞大選 反移民政黨勝選

2018-06-04 12:16中央社 斯洛維尼亞首都盧布里雅納3日綜合外電報導

斯洛維尼亞前總理詹沙領導的反移民政黨，在今天的國會大選中勝選，成為利用歐洲這波民粹浪潮的另一個右翼行動。

法新社報導，國家選舉委員會（State Election Commission）表示，在幾乎所有選票開出的情況下，詹沙（Janez Jansa）領導的中間偏右政黨斯洛維尼亞民主黨（Slovenian Democratic Party）得票率25%，在國會90席中，拿下25席。

而從喜劇演員轉戰政壇的沙瑞克（Marjan Sarec）領導的中間偏左政黨沙瑞克黨（List of Marjan Sarec）則拿下12.72%得票率，將囊括13席。

路透社報導，59歲的詹沙坦承大選後的協商不易，他表示，民主黨對其他所有的政黨敞開協商大門。

詹沙在大選初步結果出爐後說：「（我們）黨將斯洛維尼亞和斯洛維尼亞人放在第一優先。」

詹沙說：「我們不排除任何合作，斯洛維尼亞面臨亟需合作的時刻。」他說：「我們已準備基於我們致力的計畫展開認真的協商。」

詹沙重申他的反移民立場，並表明「根據多數的歐洲民眾，移民是最嚴重的挑戰。」

目前為止唯一表態可能和詹沙合作的中間偏右新斯洛維尼亞黨（Nova Slovenija）得票率僅7.1%，取得7席，兩黨合計取得的席次還不到過半所需的46席。

斯洛維尼亞這次大選，合格選民170萬人，投票率不到52%。

得票率移民民主黨

相關新聞

影／「火之火山」爆發：25死300傷，瓜地馬拉紅色警戒

2018-06-04 11:49

多具灰色焦屍臥地 瓜地馬拉40年最嚴重火山爆發

2018-06-04 13:09

「首爾-平壤」火車票賣810元 老兵和學生搶搭

2018-06-04 12:41

恐怖分子作惡多端 杜特蒂：政府十倍奉還

2018-06-04 11:10

UN制裁與經濟真是讓北韓上談判桌原因？專家舉證反駁

2018-06-03 23:24

沙國向法求助 阻撓卡達購買俄防空飛彈系統

2018-06-03 23:06

批川普視加拿大為國安威脅 杜魯多：侮辱人、無法接受

2018-06-03 22:02

南海主權再度惹議 中美看法紛歧

2018-06-03 17:58

太可愛了？傳IS謀襲英國小喬治王子

2018-06-03 17:31

南韓公廁偷拍猖獗 文在寅：偷拍視同謀殺

2018-06-03 17:18

敘總統將訪北韓 將是金正恩首次在國內接見外國領袖

2018-06-03 16:14

美國防部長放狠話 陸回嗆：部署南海島嶕是中國主權

2018-06-03 15:58

看準美國不會開戰 中國已漸控制南海

2018-06-03 15:56

義大利債務歐盟豁免？ 梅克爾：不應承擔

2018-06-03 15:05

歐盟法律太嚴苛？ 懷孕母牛越過邊境 將被處死

2018-06-03 14:07

菲總統杜蒂斥責聯合國人權專家：去死吧

2018-06-03 13:50

北韓問題不能單獨解決 大陸學者：美需釋出東亞領導地位

2018-06-03 13:27

北京軍事化南海島礁 川普訝異：竟幹這事？

2018-06-03 13:21

印度文盲為什麼要投票？ 因排隊能站在階級高者之前

2018-06-03 12:50

20年馬國恩仇錄：馬哈迪勝選後的新迷霧

2018-05-31 13:12

「豹變」的安倍 台日關係今非昔比

2018-05-31 13:10

中國科技超車美國？一個「烏鴉嘴」單位早就寫在報告裡

2018-05-28 09:19
看更多

熱門文章

每月還五萬也不夠！ 他讀牙科碩士畢業背千萬學貸

2018-06-03 13:54

韓中央日報：文在寅、金正恩、川普將宣布韓戰結束

2018-06-03 22:34

北京軍事化南海島礁 川普訝異：竟幹這事？

2018-06-03 13:21

外國買家太多 溫哥華房價爆漲「連屋主都挺打房」

2018-06-04 10:00

至少8個！金正恩豪宅曝光 富麗堂皇宛如宮殿

2018-06-03 17:43

兒送飛機禮券署名「老媽老爸」 瑞安航空拒收 旅客傻眼

2018-06-03 13:28

「川金會」金正恩住總統套房每晚18萬元 有人搶埋單

2018-06-03 15:47

UN制裁與經濟真是讓北韓上談判桌原因？專家舉證反駁

2018-06-03 23:24

大陸：美國若實施關稅 所做貿易承諾將一筆勾消

2018-06-03 19:39

敘總統將訪北韓 將是金正恩首次在國內接見外國領袖

2018-06-03 16:14

揭祕！ 鐵達尼號未曾說的故事

2018-06-03 14:53

看準美國不會開戰 中國已漸控制南海

2018-06-03 15:56

批川普視加拿大為國安威脅 杜魯多：侮辱人、無法接受

2018-06-03 22:02

太可愛了？傳IS謀襲英國小喬治王子

2018-06-03 17:31

中方：美若加徵關稅 雙方談判成果不會生效

2018-06-03 14:06

陸放話：美若加關稅 中美經貿談判共識歸零

2018-06-03 23:37

菲總統杜蒂斥責聯合國人權專家：去死吧

2018-06-03 13:50

聯合國專家：川普上台 美國貧窮問題加劇

2018-06-03 20:19

文在寅加入川金會 將宣布韓戰結束

2018-06-04 00:52

沙國向法求助 阻撓卡達購買俄防空飛彈系統

2018-06-03 23:06

川金會還未開金正恩已獲勝利 川普能獲得什麼？

2018-06-03 15:49

創新教學？師當學生面前拿幼犬餵兇殘「擬鱷龜」

2018-06-04 08:50

恐怖分子作惡多端 杜特蒂：政府十倍奉還

2018-06-04 11:10

油價抗爭事件 衝擊新興國

2018-06-04 00:26

今天開盤前 四件國際大事不可不知

2018-06-04 07:43

南韓公廁偷拍猖獗 文在寅：偷拍視同謀殺

2018-06-03 17:18

川普：由韓中日金援北韓 美國不掏錢

2018-06-04 11:04

南海主權再度惹議 中美看法紛歧

2018-06-03 17:58

美國防部長放狠話 陸回嗆：部署南海島嶕是中國主權

2018-06-03 15:58

白宮貿易派系之爭 讓盟友、對手都看傻了眼

2018-06-04 00:29

共同社：川金會可能在新加坡度假勝地聖淘沙舉行

2018-06-03 21:28

「G7成G6+1…」川普保護主義 6盟國齊批

2018-06-04 00:13

美中貿易談判北京過招 川普隔空又開砲

2018-06-03 13:19

歐盟法律太嚴苛？ 懷孕母牛越過邊境 將被處死

2018-06-03 14:07

封鎖中國高科技 美逼中上談判桌

2018-06-03 15:10

中美貿易談判 陸方聲明「釋放3信號」

2018-06-04 00:22

瓜地馬拉活火山爆發噴黑煙 岩漿流入村莊7死300傷

2018-06-04 09:23

美媒：聘川普好友當公關 兩周後中興獲解禁

2018-06-03 17:45

美盼陸改變經濟結構

2018-06-04 00:50

糧食危機誰能解？ 藻類有望成救星

2018-06-03 15:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top