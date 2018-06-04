斯洛維尼亞大選 反移民政黨勝選

2018-06-04 12:16 中央社 斯洛維尼亞首都盧布里雅納3日綜合外電報導



斯洛維尼亞前總理詹沙領導的反移民政黨，在今天的國會大選中勝選，成為利用歐洲這波民粹浪潮的另一個右翼行動。

法新社報導，國家選舉委員會（State Election Commission）表示，在幾乎所有選票開出的情況下，詹沙（Janez Jansa）領導的中間偏右政黨斯洛維尼亞民主黨（Slovenian Democratic Party）得票率25%，在國會90席中，拿下25席。

而從喜劇演員轉戰政壇的沙瑞克（Marjan Sarec）領導的中間偏左政黨沙瑞克黨（List of Marjan Sarec）則拿下12.72%得票率，將囊括13席。

路透社報導，59歲的詹沙坦承大選後的協商不易，他表示，民主黨對其他所有的政黨敞開協商大門。

詹沙在大選初步結果出爐後說：「（我們）黨將斯洛維尼亞和斯洛維尼亞人放在第一優先。」

詹沙說：「我們不排除任何合作，斯洛維尼亞面臨亟需合作的時刻。」他說：「我們已準備基於我們致力的計畫展開認真的協商。」

詹沙重申他的反移民立場，並表明「根據多數的歐洲民眾，移民是最嚴重的挑戰。」

目前為止唯一表態可能和詹沙合作的中間偏右新斯洛維尼亞黨（Nova Slovenija）得票率僅7.1%，取得7席，兩黨合計取得的席次還不到過半所需的46席。

斯洛維尼亞這次大選，合格選民170萬人，投票率不到52%。