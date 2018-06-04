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橫渡地中海 逾50移民溺斃

2018-06-04 06:09中央社 突尼西亞斯法克斯3日綜合外電報導

地中海域今天有逾50名移民溺斃，其中大部分在突尼西亞和土耳其外海遇難。與此同時，義大利新政府宣示持續收緊移民政策。

法新社報導，突尼西亞當局表示，在靠近斯法克斯（Sfax）的南方海岸外海尋獲48具遺體，另有68人獲救。

突尼西亞籍倖存者費加尼（Wael Ferjani）說：「這艘船最多只能載75到90人，卻擠上超過180人。」

而在地中海另一端的土耳其外海也發生沉船事件，造成包括7名兒童在內的9名敘利亞人喪生。

國營媒體報導，這群人搭快艇企圖非法前往歐洲，船卻在土國南部安塔利亞省（Antalya）外海遭遇麻煩。

根據安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency），死亡兒童當中，年紀最大的才14歲，最小的更只有3歲。據報有6名成人獲救，包括一對夫妻，但是他們的5個小孩溺斃。

義大利堪稱近幾年地中海移民的焦點，2013年以來已有逾70萬人抵達當地。

強硬派新內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）今天前往獲救移民主要上岸地西西里（Sicily）推動反移民施政。

前政府曾與主要移民輸出國利比亞當局和民兵組織簽署爭議性協議，使橫渡地中海抵達義大利的移民總數自去年夏天以來驟降75%。

薩爾維尼矢言透過削減移民數額和加速驅逐等方式，進一步降低。

他昨天在義北的集會中說：「非法之徒好日子結束，準備好收拾你們的家當。」

昨天又有被人道船救起的大約158人抵達西西里南部。

與此同時，西班牙海上救援部門今天表示，光是這個週末就有240名移民獲救，但據報有一人溺斃。

移民突尼西亞義大利

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