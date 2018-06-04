斯洛維尼亞國會大選出口民調：反移民政黨勝選

2018-06-04 01:48 中央社 盧布里雅納3日綜合外電報導



斯洛維尼亞今天舉行國會選舉。出口民調顯示，反移民的中間偏右在野黨斯洛維尼亞民主黨（Slovenian Democratic Party）將以24.4%得票率勝選。

路透社報導，根據國營的斯洛維尼亞電視台（TVSlovenia）公布的出口民調，卡姆尼克（Kamnik）市長沙瑞克（Marjan Sarec）所領導的中間偏左政黨沙瑞克黨（List of Marjan Sarec）以12.6%得票率居次。

選委會今天稍晚就會公布國會選舉結果。