柏林大教堂槍擊事件 警方研判無恐怖主義動機

2018-06-04 01:48 中央社 柏林3日綜合外電報導



德國警方指出，在柏林大教堂（Berlin Cathedral）持刀的「失控」男子遭到警方槍擊而受傷，事件沒有「恐怖主義動機」的跡象。

法新社報導，警方發言人指出：「基於我們目前掌握的情資，嫌犯沒有任何恐怖主義或伊斯蘭主義的動機。」

發言人還說，男子威脅性的行為促使警方朝他腿部開槍。該名53歲奧地利人持刀揮舞且「語帶挑釁」。（譯者：何宏儒）