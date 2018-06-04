柏林大教堂槍響 警方朝失控男子開槍

2018-06-04 01:48 中央社 柏林3日綜合外電報導



德國警方指出，一名在柏林大教堂（Berlin Cathedral）「失控」的男子遭警方開槍，武裝警察封鎖這處柏林地標的入口。

法新社報導，警方推文表示：「下午4時（格林威治時間下午2時）剛過，警方朝一名在柏林大教堂失控的男子開槍。他腿部受傷。」

男子的年齡和國籍不詳。柏林大教堂是當地最受歡迎觀光景點之一。

「每日鏡報」（Tagesspiegel）報導，包括嫌犯和遭到嫌犯攻擊的一名男子，已知有兩人受傷。