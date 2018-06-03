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UN制裁與經濟真是讓北韓上談判桌原因？專家舉證反駁

2018-06-03 23:24聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

北韓在過去10多年來一直是聯合國從貿易到旅遊禁令的制裁目標，去年9月禁令更擴大至原油領域，成為平壤史上面臨到的最嚴厲聯合國禁令，但北韓領導人卻在半年後發出願同美國總統川普會面消息，且無任何附加條件，而美日兩國高官咸認是國際制裁發揮很大程度效果，認為制裁讓本已陷入困境的北韓經濟雪上加霜。

但有證據顯示，北韓經濟在過去幾年已穩定下來，且離饑荒與徹底崩潰情況發生甚遠，即便聯合國制裁對其經濟成長帶來限制。

雖難以獲得可靠的北韓經濟數據，但來自不同來源的資訊顯示，自金正恩2011年底上台以來，北韓經濟有顯著改善，至少是在新一輪聯合國制裁今年生效前。

南韓外交部公共外交大使朴銀夏表示，北韓總體經濟情況正在好轉。「金正恩給經濟帶來許多新的元素。在某種程度上，他們甚至允許私有化。」

根據南韓央行估計，北韓自金正恩掌權以來的平均經濟成長率為1.24%，前年更擴張4%至285億美元，創下17年來最快成長速度紀錄。

此外，北韓貿易數據也顯現出自1996年來的經濟擴張情況。

國際觀察人士也表示，北韓局勢似乎是穩定的。上月對平壤進行正式訪問的聯合國世界糧食計畫署署長畢斯利（David Beasley）表示，北韓飢餓與營養不良跡象已經減少。「我沒看到飢餓，1990年代有飢荒與飢餓發生，但我一個也沒看見。」

韓國統一研究院研究人員千炳健（Chun Byung-gon，音譯）亦稱北韓情況似乎正在好轉。「儘管受到各種制裁，但北韓經濟已有所改善，因其已將市場經濟的某些方面引入。」

而許多分析師認為金正恩只是將核武當作要求援助籌碼來抵消制裁影響，但首爾世宗研究院研究員鄭載興認為，北韓是受到核力量鼓舞，而非屈服於經濟制裁。「讓金正恩坐上談判桌的是平壤為擁核國家的信心，而非單純是聯合國制裁，因其經濟並不像我們許多人所想的那樣糟。」

南韓慶南大學遠東問題研究所林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）也認為聯合國最近的制裁可能會讓北韓經濟受傷，但影響有限。「北韓目前擁有內部經濟力量來承受制裁。它似乎決定加速發展，並同時透過跟美國直接談判來解決制裁造成的一些經濟問題。」

金正恩。路透
金正恩。路透
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