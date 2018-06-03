南韓民眾出國旅遊 最愛大阪、峴港

2018-06-03 22:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



韓聯社報導，南韓售票網站Ticket Monster 3日表示，根據對7、8月機票預定的分析，在今年最受南韓民眾青睞的十大觀光地點中，日本大阪市與越南峴港市榜上有名，在獨自旅行或夫妻同行的觀光客中，大阪人氣第一。

Ticket Monster指出，在計劃與家人一起出國旅行的民眾中，峴港是人氣最高的觀光地點；在獨自旅行或夫妻同行的觀光客中，峴港也是第二受歡迎觀光地點。

在低價航空業者帶動下，近年南韓出國旅行的人次增加，韓國觀光公社（KTO）的數據顯示，今年前四個月南韓出國旅遊人次超過966萬人，較一年前躍增13.4%。