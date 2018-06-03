香格里拉對話關注台海 美議員力挺台灣

2018-06-03 21:40 中央社 新加坡3日綜合外電報導



各國國防部長和軍事首長在新加坡「香格里拉對話」除抨擊中國在南海擴建軍力，對於可能成為另一熱點的台灣海峽也相當關注，多位美國國會議員力主提供台灣更大軍事支持。

彭博報導，新加坡這項亞洲安全會議本應聚焦南海議題，但討論中卻常顯示對台海情勢的關切。由於北京當局加緊在台灣附近的海空軍操演，以及加速孤立台灣，美國國防部長馬提斯（James Mattis）明白警告中國，切勿破壞台海現狀。

彭博指出，台海情勢利害關係之大甚至高過常引發討論的南海。

多位美國國會議員因而在香格里拉對話期間承諾，將爭取美國政府提供台灣更大軍事支持。這些議員還有人此行先赴台灣造訪。

美國國會眾議院軍事委員會共和黨籍主席索恩貝里（Mac Thornberry）昨天接受彭博訪問時表示，中國最近對台灣採取的種種行動令人憂心。

他表示：「美國會繼續支持台灣在軍事上的努力，讓台灣有能力防止侵害他們利益的片面行動。我們將繼續提供台灣軍事裝備等，好讓他們有強大的軍事防禦能力。」

記者問起美國未來提供台灣的軍備是否可能包括飛彈防禦系統時，索恩貝里指出，眾院最近通過的法案「建議我們應該在飛彈防禦方面多支持印度太平洋地區的一些國家」。相關法案並未明白提到台灣。

美國聯邦眾議院上個月通過年度國防支出法案時，也要求國防部定期評估台灣的軍力。美國總統川普更簽署台灣旅行法，允許高層官員訪問台灣，此舉將提升台灣的外交地位。

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）在抵星前造訪台灣，他支持美國軍售台灣，以及維持和台灣的外交與國防接觸。他說：「我們必須挺身反對中國的打壓手法。」

曾任國防部長的台灣高等政策研究協會秘書長楊念祖在新加坡受訪時表示，台北期待美國提供更多軍備和安全交流。他說：「這種支持不是嘴上說說而已，而應付諸行動。美國唯有繼續支持台灣，才能獲得日本和南韓等其他國家的信任。」