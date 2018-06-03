南海主權再度惹議 中美看法紛歧

2018-06-03 17:58 台灣醒報 記者陳寧╱台北報導



圖說：中國在南海群島上進行軍事行動引起美國關注。（photo by Wikimedia） 分享 facebook 中國近日積極於南海宣示主權，美方表示中國根本想把南海占為己有。美國國防部長馬提斯2日針對中國在南海島嶼上強化軍備的行為提出質疑。中國官方則表示，在自己國家領土上增加戰備行動，美國無權干涉。但美國卻不承認南海為中國領土，讓中美關係再次陷入僵局。

根據《英國廣播公司》報導，中國在南海占領西沙群島以及南沙群島的行為已受美國質疑，現在甚至開始在島上部署軍隊以及軍事武器。2日新加坡舉行的「香格里拉對話」中，美國國防部長馬提斯質疑中國的軍事企圖。中國解放軍軍事科學院副院長何雷在與會中回應，此為中國境內領土的事，與他國無關，且這些行動都是為提升國家國防安全。

馬提斯反駁指出，儘管中國表示行動以提升國防安全為考量，用以恫嚇他國，但中國在南海海域上部署軍事武器包括反艦飛彈、雷達干擾器、重型轟炸機等等，皆暗示中國日後可能的會有規模更大的軍事行動。他表示，南海是供各國自由航行的公共領海，並不會因國家在海域有軍事活動而有宣佈主權的權利。

《CNN》指出，中國、台灣、越南、馬來西亞、印尼、菲律賓、汶萊等國都有參與南海主權歸屬問題。雖然除中國外，其他國家亦曾建過軍事設備或人工島，但都遠不及中國海南島向南及西方延伸上百里的規模。五月中國第一次將核武轟炸機降落於其人工島上，引起美方對中國軍事企圖的懷疑。

除了針對中國南海軍事行動表示看法，馬提斯也指出中國在國際舞台站有重要地位，中國鄰近國家也在其國際地位上扮演重要角色，若未來有機會受邀訪中，他非常樂意。中國最後也重申，其軍事行動是為了保護國民安全及商業貿易，僅以維持和平的角度出發。

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