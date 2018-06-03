日本取消自製新型裝甲車 影響離島防衛力

2018-06-03 15:05 中央社 東京3日專電



因應中國軍力漸增，日本陸上自衛隊加強西南群島部署，原擬開發新型裝甲運兵車，但因防彈板性能未達標準，最近放棄研發計畫。

日本「共同社」報導，陸上自衛隊為加強離島防衛部署及海外派遣，原擬開發新型裝甲車，但目前已取消計畫，原因是負責開發的機械大廠小松（KOMATSU）公司所研發的防彈板性能未達要求標準。

日本防衛裝備廳長官鈴木良之已向防衛大臣小野寺五典報告，取消研發新型裝甲車計畫，並且獲准。

報導說，陸上自衛隊為對抗中國軍力增強，加強西南群島的防衛，新型裝甲車就是因應離島遭攻擊時的運輸裝備之一，現在取消計畫，防衛整備可能受影響。