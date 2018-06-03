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北京軍事化南海島礁 川普訝異：竟幹這事？

2018-06-03 13:21世界日報 編譯陳韻涵／綜合2日電

國防部長馬提斯(Jim Mattis)2日在新加坡舉行的亞洲年度國際安全會議「香...
國防部長馬提斯(Jim Mattis)2日在新加坡舉行的亞洲年度國際安全會議「香格里拉對話」中，指中國持續在南海造島並部署武器系統，威脅與脅迫鄰國，若有必要，美國將與中國在南海「激烈競爭」(compete vigorously)， 路透社
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國防部長馬提斯(Jim Mattis)2日在新加坡舉行的亞洲年度國際安全會議「香格里拉對話」中，指中國持續在南海造島並部署武器系統，威脅與脅迫鄰國，若有必要，美國將與中國在南海「激烈競爭」(compete vigorously)，但堅稱華府仍願與北京建立「以結果為導向」的關係；川普總統聞訊後推文表示，對於中國軍事化南海島礁的行為感到「非常訝異」。

針對日本與南韓憂心川普可能在追求與北韓和談時，將美國利益置於日韓之前；馬提斯澄清道，「我們致力讓美國與日韓關係現代化，因應21世紀的諸多挑戰，轉型為重要聯盟。」當被問及美軍未來在南韓的部署時，馬提斯答道，「這與北韓協商無關」。

馬提斯說：「中國在南海的政策與美方的開放策略大相逕庭，且呼應中方擴張國界的目的。美國將持續追求與中國建立建設性且以結果為導向的關係，但必要時也會激烈競爭。當然，我們承認中方在維持印度太平洋秩序扮演的角色。但別搞錯了，美國將留在印度太平洋，這是我們的優先要務。」

華府日前再度挑戰北京在南海增加軍事部署、擴大主權聲索範圍並將戰略海域的島礁軍事化；馬提斯則在美中敵對關係升高之際發表前述演說。中國過去幾周持續部屬先進武器和飛機到南海島礁，包括具核攻能力的轟6K戰略轟炸機首度降落西沙群島。

馬提斯說：「無論中方的說法為何，部署這些武器系統即直接與威脅和脅迫的軍事用途有關。」對此，川普2日推文寫道，「非常訝異中國竟幹這事？」

馬提斯呼籲東協各國為維持區域安全發聲，重申美國與澳洲、紐西蘭及印度的盟邦重要性，並強調美國並非要求小國在美中之間選邊站。他說：「中國應該且有形塑國際體系的聲音，而中國所有鄰國則有形塑中國角色的聲音。」馬提斯還說，將基於台灣關係法提供台灣必要的防禦軍備，且首度表態稱反對片面改變現狀。

馬提斯表示，美國不邀請中國參與將在夏威夷舉行的環太平洋軍演，是對中國在南海軍事化的「初步回應」。兩艘美國軍艦3日駛近西沙群島，中方譴責美軍此舉「嚴重侵害中方主權」。

南海川普印度中共習近平

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