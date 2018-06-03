義大利債務歐盟豁免？ 梅克爾：不應承擔

2018-06-03 15:05 台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導



梅克爾放話，歐盟不應該承擔他國的債務，使義大利經濟危機仍陷僵局。 路透 分享 facebook 「歐盟不會成為債務共享的集團。」德國總理梅克爾2日暗示歐盟不會出手承擔義大利的國債危機。義大利日前成功組閣，政治素人孔蒂成為新任總理領導民粹政府，未來將推行反移民的政策，並要去歐洲央行豁免2500多億歐元的債務，並縮減支出和減稅，以解決國內經濟危機。然而梅克爾放話，歐盟不應該承擔他國的債務，使義大利經濟危機仍陷僵局。

義大利組閣成功

《CNN》報導，經過長達3個月的政治動盪最終在1日組閣成功，由政治素人的法學教授孔蒂領導執政聯盟。疑歐派的執政聯盟主席薩爾維尼擔任內政部長，並強調將遣返義大利境內50萬非法移民。但總統馬達雷拉早前因執政聯盟提名反歐元的薩沃納擔任財政部長，而拒絕任命內閣成員。經過雙方讓步後，最終由經濟教授特里亞出任財長一職。

《The Local》指出，特里亞的政治傾向與執政聯盟吻合，唯一的例外是他希望義大利留在歐元區，歐元需要改革。外界認為，義大利若修改歐元的固定匯率，恐會衝擊金融市場。自義大利政局穩定後，米蘭股市指數飆升超過2.5％，歐元也呈現上漲的趨勢。但是執政聯盟承諾要縮減支出和減稅，其債務佔GDP高達132%，且是希臘以後第2大的負債國，即使股市短期回升，市場仍憂慮義大利恐引爆歐洲經濟危機。

梅克爾暗示不出手

《路透社》報導指出，為了解決義大利經濟危機，義大利新政府曾要求歐洲央行豁免2500億歐元的債務。但德國總理梅克爾2日表示，「儘管單一貨幣集團的成員國互相依賴，但不應成為債務共享的大聯盟，」暗示歐盟不會幫助義大利解決其經濟危機。她除了恭喜新政府成立外，也允諾將與新政府聯絡，以合作促進歐元區經濟發展。

義大利自3月4日國會大選之後，便沒有任何一個政黨獲得過半數以上的選票，最終形成懸峙國會，經過3個月的談判組閣後，2黨最終達成共識推派政治素人孔蒂出任總理一職組閣。但因總理屬意的財政部長人選——薩佛納因歐元立場與總統馬達雷拉相左，馬達雷拉行使總統職權不予以任命。

內閣人選談判破局後，孔蒂遂宣布放棄出任新總理。執政聯盟譴責馬達雷拉的行為，五星運動領袖迪馬尤更聲言要彈劾馬達雷拉，以堅定義大利退出歐元區的立場。【更多精采內容，詳見 】