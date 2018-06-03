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六四前夕 美國會議員要求中國交代暴行

2018-06-03 01:32中央社 華盛頓2日專電

六四天安門事件前夕，美國國會及行政部門中國問題委員會主席盧比歐與共同主席史密斯發表聲明，要求中國政府允許自由與公開討論六四，並交代軍隊暴行。

今年是六四天安門事件29週年，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）與共同主席、聯邦眾議員史密斯（Christopher Smith）發表紀念聲明。

兩人在聲明中重申，要求中國政府結束禁止再在公開場合與網路討論六四事件，也支持執行「天安門制裁」措施，以及其他出口管制，以限制中國公安與安全部隊購買可以用來監控群眾與網路審查的美國科技。

盧比歐在聲明中表示，天安門事件提醒大家，對人類基本尊嚴與人權的渴望，不限於任何一個地區或國家。中共已較過去更為強大，但中國人依然無法享受自由。

他呼籲中國政府允許對六四事件進行自由與公開討論，無條件釋放因為試圖紀念六四週年而遭拘留或監禁的人，並公開說明中共黨內與軍隊對中國人民犯下的可怕暴行。

史密斯則指出，每年紀念天安門事件是因為這一事件對美中關係的持續影響，對於追求自由與改革而喪命的人來說，正義沒有得到伸張。這是一起重要到不能遺忘的事件，在中國進行紀念會帶來危險的事件。

但不幸的是，史密斯指出，幾乎所有政策都表明，直到今天中國仍不能容忍異議分子。行政部門認識到將價值觀與利益結合的戰略重要性，國會則將繼續敦促他們採取象徵性與確切性步驟，向中國人民傳達他們的抗爭與犧牲沒有被遺忘，堅定支持中國的自由、法治與人權，有利於中國的未來與世界和平與繁榮。

六四天安門

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