經濟解析／義大利經濟長期病懨懨 怎麼醫治？

2018-06-03 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



義大利企業生產力停滯不前的情況已持續逾20年，加上政府對2008年經濟大衰退束手無策，這雙重危機造成經濟一步步陷入災難。未移民的義大利人用選票表達對現況的不滿，讓反體制的五星運動黨與極右派的聯盟黨得以組成聯合政府，並於1日宣誓就職。

現在，全球矚目的焦點是，義大利新政府上台後該怎麼做，才能引導長期積弱不振的經濟踏上復甦之路？

巴隆周刊（Barron's）經濟評論專欄作者柯萊恩（Matthew Klein）撰文指出，要回答這個問題，先得深入了解這雙重危機的成因何在。

●生產力停滯不前

曾幾何時，義大利經濟享有媲美日本1950年代和1960年代的成長奇蹟。在1970年代和1980年代，義大利勞工的生產力跟德國一樣強，即使公司治理差勁和貪腐猖獗的情形和現在一樣糟，更別提恐怖攻擊和黑手黨，義大利經濟依然繁榮興盛。

但1990年代中期情況改觀，生產力從此一路走下坡，以至於如今義大利勞工每小時產出比德國勞工低21%。最直截了當的原因是，企業主管與銀行放款人員的資源配置變差了，未能把資源導入最佳用途。濫發的貸款和工資補貼，讓各行各業生產力最低落的公司也能苟延殘喘，拉低了業界平均水準。經濟學家估計，若不是放款、資本投資、獲利能力之間的關係自1995年瓦解至今，義大利製造業的生產力可能比現在的水準高出20%左右，服務業生產力可能高出將近70%。

這尚未解釋究竟是什麼原因造成情形開始每況愈下。最具說服力的假設是：義大利未能善加利用電腦革命。從企業管理觀點來看，這些新技術的價值在於能用來衡量、分析績效。零售業者可看出哪些分店的每平方英尺銷售額最高；製造業者可得知哪些工廠領班的領導成效最好；一般公司可汲取明星幹部的成功經驗，把最佳做法推廣到全公司上下。這正是過去二十幾年來富有國家生產力提升的主要驅動力。

但據加州大學安德森管理學院及芝加哥布斯商學院的企管專家分析，義大利企業主管最關心的是能不能讓部屬和上司繼續力挺自己，以取得「克服財務和組織障礙的相對優勢」，比較不關心拔擢最佳人才和宣揚最佳想法。

從這個角度來看，義大利經濟停滯不前是一種文化上的問題。令人振奮的是，「反貪腐」是五星運動黨的主要競選政見，儘管整頓法律制度和政府治理可能是需要費時一個世代才見成效的浩大工程。提高外資持股比率和引進更多外國管理者，或許有幫助。

●因應大衰退的政策不力

全球經濟衰退和歐債危機重創義大利，較富裕的北方受到的衝擊幾乎與南方一樣沉重。儘管近來已稍有好轉，目前擁有全職工作的義大利人數仍比2008年時的水準低5%左右。即使在經濟情況較好的北部地區，全職就業人口仍比高峰時期低4%以上。

英國的例子顯示這是可以避免的事。和義大利一樣，英國生產力自金融海嘯以來也幾乎是零成長，且英國政府也犯了加稅和削減支出時機不當的錯誤（義大利至少有藉口可說他們是被迫的）。不同的是，英國強勁的就業成長局部抵銷了經濟疲態，倘若義大利過去十年來就業成長也強勁，義大利人大約會比現在富有10%。

差別在於，英國保有自己的貨幣，這意味政府債務的利息負擔會隨經濟展望惡化而下降。對照下，義大利是歐元區國家，受制於歐洲央行（ECB）。結果是：義大利的借貸成本隨經濟展望惡化而升高。義國銀行業資產貶值、融資成本上升，更強化這種過程。

好消息是，對義大利而言，這些較短期的問題比生產力停滯問題容易解決。減稅、擴大政府支出、實施貨幣刺激措施，都有助於提振購買力。雖然一部分的寬鬆措施最終可能推升通膨率，但對這個債台高築的國家倒不是壞事，其餘措施則可望促進經濟景氣擴張、壓低失業率。