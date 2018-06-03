加泰新政府上台 西班牙中央統治結束

2018-06-03 01:32 中央社 馬德里2日綜合外電報導



隨著新內閣宣誓就職，民族主義者今天重掌加泰隆尼亞自治區政府，依憲法自動終結中央政府7個多月的直接統治。

前自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）的親密助手托拉（Quim Torra）領導的內閣，今天接管加泰隆尼亞自治區政府。同日，社會勞工黨黨魁桑傑士（Pedro Sanchez）正式宣誓就任西班牙新任總理。

路透社報導，桑傑士曾說，他希望與加泰隆尼亞進行對話，但反對他們舉辦任何獨立公投。

普伊格蒙特領導的民族主義者去年10月舉辦獨立公投，但被西班牙法院認定違法，保守派前總理拉荷義（Mariano Rajoy）當月底對加泰隆尼亞實施直接統治。

根據西班牙憲法，新的自治區政府在巴塞隆納成立時，馬德里當局的直接統治必須結束。

法新社報導，桑傑士在馬德里宣誓就任總理數分鐘後，托拉表示：「佩德羅．桑傑士總理，讓我們來談談，讓我們來解決這個問題，讓我們來承擔風險，就你和我們。」

桑傑士針對保守派領袖拉荷義提出不信任案，昨天經國會表決通過後，拉荷義下台並由桑傑士出任總理。

托拉說：「我們需要同坐一桌進行談判，政府對政府。我們過去經歷的情況，即便是一天都不能持續下去。」