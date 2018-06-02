和北韓對話 日韓態度有落差

2018-06-02 15:18 中央社 新加坡2日綜合外電報導



日本防衛大臣小野寺五典今天表示，不要因為北韓同意對話就予以獎勵，應要求北韓採取具體行動，放棄所有核子和彈道飛彈計畫，這點十分重要。

不過南韓國防部長則呼籲各方支持與平壤對話，以協助北韓加入國際社會。他表示，各界應該姑且相信金正恩。

在北韓領導人金正恩和美國總統川普預定12日在新加坡舉行歷史性峰會、討論北韓非核化計畫之前，日本和南韓兩個美國重要盟友的意見卻呈明顯分歧。

路透社報導，小野寺五典今天在新加坡的亞洲安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）中表示，北韓過去在達成非核化協議後，改良發展武器的測試計畫卻有增無減。

小野寺五典說：「有鑑於北韓過去的行徑，不要只因為對話就給北韓好處，這點很重要。」

他並表示，確保北韓採取具體行動終止所有的核子計畫、停止研發所有射程的彈道飛彈，是帶來和平的唯一之路。

南韓國防部長宋永武表示，他承認關於金正恩應該同意的北韓非核化程度和範圍還有爭議，但如果只把重點放在不同意見上，而不往前邁步，對話永遠不會有進展。

宋永武說：「勢必得有個完全、可驗證且不可逆的非核化（CVID），並要予以執行，我相信金正恩會接受。倘若你繼續懷疑金正恩的動機，只會造成對話和進展的障礙。」