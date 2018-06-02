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加航及皇銀改台灣名案 加參議員力挺台灣

2018-06-02 12:07中央社 多倫多1日專電

加拿大保守黨聯邦參議員麥唐納今天在參院，就加航（Air Canada) 及加拿大皇家銀行（RBC）更改對台灣稱呼案發表聲明，力挺台灣，並指加拿大政府的沈默令人無法接受。

麥唐納（Michael MacDonald）指出，這是一項涉及重大公共利益的問題，這問題危害加拿大在國外的聲譽，損害加國民眾期盼保護及提倡的基本自由。

他表示，最近共產中國持續壓迫私營企業將「台灣」改名為「台北，中國」或中國之一省，「投降」的企業繼續增加，包括加國主要公司如加拿大皇銀及加航。其中，加航此舉特別令人擔憂，因為它的機身上展示加國國名及楓葉，是承載加拿大價值觀的航空器。儘管加航是私人公司，但加航應努力反映加國及人民所代表的價值。

麥唐納表示，台灣今日已是先進社會。無論醫療保健、教育、生活品質或經濟發展，台灣都是世界領導者，值得仿效。這些進步大部分由於台灣善用各項自由，且自由已在台灣扎根。

麥唐納相信，加拿大企業應該、也期待政府在外國勢力企圖操弄及掌控加國企業時，做為它們的後盾。

他說：「我們應該準備揭露任何積極企圖干涉加拿大企業獨立運營之第三方，然而，杜魯道政府卻保持沉默。」

麥唐納說，多倫多台灣人社團聯誼會發表聲明，指責加航為商業利益而忽視國際法，並表示將杯葛加航，但加拿大政府僅回應表示，這是一個私營企業的商業問題。加拿大政府的沉默令人無法接受。

麥唐納說，他代表喜歡自由的加拿大人，希望加拿大政府及私營部門善盡本分，維護及促進自由與民主理念。台灣是個自由民主國家，加拿大這樣的自由民主國家有必要捍衛台灣的生存權利。

加拿大多倫多領導者
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