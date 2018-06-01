孔蒂就任義大利總理 面對國會下週信任表決

2018-06-01 23:26 中央社 羅馬1日綜合外電報導



義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）今天宣誓就職，領導新任民粹派政府。在最後一刻達成的聯合政府協議，打破了多月來的政治僵局，也避免了重新選舉的命運。

孔蒂旗下內閣部長分屬反建制的政黨五星運動（Five Star Movement）和極右派的聯盟黨（League），這個民粹政府引起了歐洲某些人士憂慮。

現年53歲、原為法律教授的孔蒂如今必須贏得下週國會信任表決，好在支持他的政黨在國會兩院都掌握了穩定多數。