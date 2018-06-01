親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

學生儲金簿7月1日將停辦 5-8年級生回憶將成歷史

孔蒂就任義大利總理 面對國會下週信任表決

2018-06-01 23:26中央社 羅馬1日綜合外電報導

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）今天宣誓就職，領導新任民粹派政府。在最後一刻達成的聯合政府協議，打破了多月來的政治僵局，也避免了重新選舉的命運。

孔蒂旗下內閣部長分屬反建制的政黨五星運動（Five Star Movement）和極右派的聯盟黨（League），這個民粹政府引起了歐洲某些人士憂慮。

現年53歲、原為法律教授的孔蒂如今必須贏得下週國會信任表決，好在支持他的政黨在國會兩院都掌握了穩定多數。

義大利內閣
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

香格里拉對話登場 學者：太平島可發揮人道救援功能

2018-06-01 21:58

英為維護貿易往來 擬讓北愛擁英歐雙重身分

2018-06-01 21:55

二度執掌反對黨 桑傑士扳倒中間偏右政府

2018-06-01 22:09

川金會 金正恩可能住瑞吉酒店？

2018-06-01 23:04

德國動物園猛獸逃脫 獅虎豹全歸籠

2018-06-01 22:30

德國籲中國釋放藏語教育提倡者扎西文色

2018-06-01 22:18

引渡加泰隆尼亞獨派領袖 德國檢方提出請求

2018-06-01 22:05

涉及2016布魯塞爾自殺攻擊 巴黎恐攻共犯遭起訴

2018-06-01 22:05

再發現船隻疑違反制裁北韓禁令 日本通報UN

2018-06-01 21:02

學區畫分=種族隔離 西裔控新澤西州違憲

2018-06-01 20:37

香格里拉對話登場 區域安全議題備受關注

2018-06-01 19:59

美國防部警告阿塞德 勿對SDF發動攻擊

2018-06-01 19:59

愛爾蘭墮胎解禁壓力 北愛墮胎藥機器人遭沒收

2018-06-01 19:55

籲義大利多做事少貪腐 EU執委會主席挨批

2018-06-01 19:52

台灣製造藝術大馬展3週 24位藝術家參與

2018-06-01 19:52

神父性侵醜聞 教宗對未能及時處置表慚愧

2018-06-01 19:46

尼加拉瓜動亂近百死 總統仍拒絕下台

2018-06-01 19:44

西班牙政府跨台！史上最大黑金案，促成史上首次不信任倒閣

2018-06-01 19:39

西班牙國會通過不信任案 拉荷義下台

2018-06-01 19:35

土耳其反政府示威5週年 數百人上街抗議

2018-06-01 19:33

杜特蒂將訪韓 與文在寅舉行峰會

2018-06-01 19:30

加泰隆尼亞新自治政府 西班牙中央批准

2018-06-01 19:28

影／香格里拉對話前夕 美軍高層對陸連番示警

2018-06-01 18:02

西國會通過總理不信任投票 桑傑士將取代拉霍伊成總理

2018-06-01 17:41

大馬前政府涉貪 安華批澳洲沆瀣一氣

2018-06-01 17:37

美鋼鋁重稅 加拿大總理中國微博發文應戰

2018-06-01 17:28

經濟解析／美歐貿易戰開打 歐盟出拳打擊共和黨痛點

2018-06-01 17:16

台女在東京民宿險遭性侵 日本劇團成員落網

2018-06-01 17:16

和平之島的戰艦：被海軍基地撕碎的濟州島故事

2018-06-01 16:42

加拿大情治報告：中國腐蝕紐西蘭政治體系

2018-06-01 15:05

不滿風電廠愈蓋愈多 荷蘭漁民開船到阿姆斯特丹抗議

2018-06-01 14:48

義大利新內閣就任 歐盟迎戰

2018-06-01 14:14

陸南海人工島 美揚言「有能力拿下」

2018-06-01 13:38

印尼梅拉比火山再噴發 2級警戒

2018-06-01 12:52

印度避暑勝地西姆拉有危機 網路瘋籲：觀光客別來！

2018-06-01 12:43

影／南法年度游牧活動 可愛牛行軍好療癒

2018-06-01 12:28

不只出產好球員 世界盃阿根廷總教練人數創新高

2018-06-01 11:42

豬隊友涉貪 西總理不信任案過關機率高

2018-06-01 11:40

西班牙國會今天不信任投票 拉霍伊下台料成定局

2018-06-01 11:32
看更多

熱門文章

印度規定官員上繳與自家廁所合照 不交就扣薪水

2018-06-01 09:59

美取消鋼鋁關稅豁免期 歐加墨盟國立馬報復反擊

2018-06-01 06:47

台女在東京民宿險遭性侵 日本劇團成員落網

2018-06-01 17:16

世界最大淡水珍珠「睡獅」 日買家出價千萬落槌

2018-06-01 09:37

影／香格里拉對話前夕 美軍高層對陸連番示警

2018-06-01 18:02

不滿風電廠愈蓋愈多 荷蘭漁民開船到阿姆斯特丹抗議

2018-06-01 14:48

影／美女子遭警毆打引網戰 警方釋出影片還原真相

2018-06-01 13:27

美鋼鋁關稅引發報復 道瓊指數重挫250點

2018-06-01 06:46

川普設NAFTA日落條款 杜魯多不去華府談了

2018-06-01 08:42

川金會一波三折 學者：朝鮮半島的和平是場春夢？

2018-06-01 14:27

好市多營收旺但毛利率不增反減 盤後股價跌

2018-06-01 07:11

詐死躲暗殺 俄羅斯記者透露行動細節

2018-06-01 22:24

吸毒自挖眼球 妙齡女子學習適應失明

2018-06-01 10:40

救地球 吃純素比買電動車有效

2018-06-01 12:26

經濟解析／美歐貿易戰開打 歐盟出拳打擊共和黨痛點

2018-06-01 17:16

加拿大情治報告：中國腐蝕紐西蘭政治體系

2018-06-01 15:05

美課鋼鋁稅 紐時：政策反映經商環境不如以往穩定可靠

2018-06-01 12:20

西國會通過總理不信任投票 桑傑士將取代拉霍伊成總理

2018-06-01 17:41

全美拼字大賽結束 要背八萬字才有機會奪冠

2018-06-01 13:08

東芝記憶體完成出售 日本「最後堡壘」失守後何去何從

2018-06-01 17:14

蘋果傳攻電源管理晶片 這家廠商露口風

2018-06-01 10:34

憂全球爆發貿易戰 美股收黑

2018-06-01 06:41

名廚瑪莎史都華曾入獄 川普考慮赦免

2018-06-01 23:27

川普對盟友課徵鋼鐵關稅 共和黨領袖抨擊

2018-06-01 08:27

川普善變 美中貿易談判絆腳石

2018-06-01 13:51

測試日圓炒家 日本銀行意外減少購債

2018-06-01 20:01

馬克宏通電話告訴川普 美國鋼鋁關稅不合法

2018-06-01 10:13

他的通訊社 靠機器搶新聞

2018-06-01 14:16

印度避暑勝地西姆拉有危機 網路瘋籲：觀光客別來！

2018-06-01 12:43

馬洛瑞是中國間諜？ CIA前同事出庭這樣說

2018-06-01 20:19

美鋼鋁重稅 加拿大總理中國微博發文應戰

2018-06-01 17:28

避險情緒推升瑞士法郎 美國與盟國的貿易衝突加劇

2018-06-01 07:37

陸南海人工島 美揚言「有能力拿下」

2018-06-01 13:38

川金會 金正恩可能住瑞吉酒店？

2018-06-01 23:04

鋼鋁關稅台未獲豁免 駐美代表處：繼續爭取豁免

2018-06-01 06:47

台股ADR除日月光外全面走高 友達漲2.4%

2018-06-01 07:00

幫小孩練膽？24歲爸將小孩關進烘衣機

2018-06-01 08:36

美5月就業強勁、工資加速上升 預示Fed將續升息

2018-06-01 20:46

加泰隆尼亞新自治政府 西班牙中央批准

2018-06-01 19:28

影／美揮出鋼鋁關稅大刀 先砍向最親密盟友

2018-06-01 13:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top