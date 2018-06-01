經濟解析／西班牙政府更迭 只有「政客危機」

2018-06-01 23:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



義大利才剛結束一場政治風暴，西班牙總理拉霍伊1日又被國會趕下台；同樣是政治風波，但意義及影響截然不同，因為西班牙發生的只是「政客危機」，而非西班牙民眾或歐盟的危機。

拉霍伊本人及他領導的人民黨經常被指為冥頑不靈，在國家面臨挑戰時又表現消極；面對加泰區獨立運動進退失據，對黨內人士的貪腐行徑又大力遮蓋，才讓多個反對黨有機會聯手發動並通過「不信任」案。

乍看之下，眼前西班牙政局是一團亂麻。加泰區仍決心推動獨立，人民黨與社會黨兩大中間政黨輪流執政的體制也岌岌可危，中間偏右的公民黨與極左派的我們能黨正在崛起。社會黨黨魁桑傑士雖將接任總理，但在國會的席位還不到四分之一，恐怕也幹不了多久。

但儘管政局不安，卻完全不會影響西班牙的經濟復甦勢頭。過去兩年西班牙經濟成長率都超過3%，今年預估也有2.7%，在歐盟各國中首屈一指。

失業率雖仍達17%，但已經比2013年時的26%高峰明顯下降；預算赤字占 國內生產毛額的比率也由2012年時的10.5%，劇降到今年的2.5%；而且基於新政府非常弱勢，因此將不會改變今年的預算計畫。

在政治上也無須擔心。加泰區獨立危機雖一再上演，但由於當地過半民眾反對分離，獨立派也決心避免暴力衝突，因此加泰獨立不會成真。而且拉霍伊既因黨內貪腐而下台，兩大政黨的舊勢力也遭到大掃除，政壇將由一批新的菁英嶄露頭角。這些新人主張改革及清廉政府，推動明智且可行的政策；社會福利雖較慷慨，但並不會使財政負擔過度沈重。

主張民粹主義的「我們能黨」原本與義大利「五星運動黨」類似，反資本家，主張全民基本所得（UBI）等擴張財政支出政策；但現在已經逐漸成熟，成為能夠與主流政治相容的左派政黨；公民黨雖自稱是「中間派」，但無論是政策主張及選民來源都是中間偏右派。

展望未來，新政府將相當短命，很快就會重新選舉。但無論選後新政府如何組成，對西班牙都不會帶來危險，也不會採取災難性的經濟政策。由於這只是一場「政治鬥爭」，而非「路線之爭」，因此西班牙並未因政權更迭而出現政治危機，也不會對金融市場造成重大衝擊。