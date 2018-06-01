貪腐案成最後稻草 壓垮西班牙中間偏右政府

2018-06-01 23:03 中央社 馬德里1日綜合外電報導



西班牙總理拉荷義所屬政黨捲入貪腐醜聞，國會今天通過在野黨提出的不信任案，由他的主要對手社會勞工黨黨魁桑傑士自動接任總理。

國會350名國會議員，180人在表決支持這項動議，使拉荷義（Mariano Rajoy）成為西班牙1977年過渡到民主政體之後，首位因國會通過不信任案下台的總理。

戴著眼鏡、63歲的拉荷義起身向桑傑士（PedroSanchez）握手致意，然後不發一語離開眾議院。

包括加泰隆尼亞分離派和巴斯克民族黨都承諾支持動議，拉荷義自知不信任案將以絕對多數的比例通過，在表決開始前數分鐘就承認敗北。

他在表決前告訴國會：「擔任西班牙總理是我莫大的榮幸。」拉荷義所屬保守派人民黨（Popular Party）議員起立鼓掌。

法院揭露人民黨前官員在1999至2005年間，以收取賄款交換獲利豐厚公共合約的龐大體系細節後，在野社會勞工黨（Socialists）46歲黨魁桑傑士（PedroSanchez）上週提出不信任動議。

人民黨連連捲入醜聞引發多年民怨後，這個政黨終被貪腐擊敗，也拉下拉荷義。

桑傑士在表決前告訴國會：「我們今天正為我們國家的民主史，寫上新頁。」

拉荷義去年平安度過類似不信任投票，國會今天的表決為他2011年上任以來起起伏伏的執政劃下句點。拉荷義實行嚴厲的減支政策，仍於2015和2016年贏得連任，儘管兩次選舉都勝選，卻未能如第一任期取得絕對多數。

拉荷義在西班牙發生嚴重經濟危機後，成功將國家經濟拉回成長，不過失業率仍然居高不下，民眾抱怨工作不穩定，社會不平等。

社會勞工黨在國會350席中僅擁有84席，為推動不信任動議，必須和先前有過衝突的政黨結盟，如加泰隆尼亞分離派和反體制的我們可以黨（Podemos）。

儘管桑傑士承諾在提前選舉前，將儘量延長執政，以恢復「體制穩定」，他的新政府可能會非常不穩定。

我們可以黨要求進入新內閣。巴斯克民族黨（PNV）的艾斯泰班（Aitor Esteban）昨天提出警告，桑傑士的少數政府將會是「軟弱、艱難且複雜」。

他說：「將會持續不斷的發生衝突。」巴斯克民族黨的支持，證實對通過不信任案具有決定性影響。