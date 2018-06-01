星學者稱中國將取代美國世界首強地位

2018-06-01 22:58 中央社 台北1日電



新加坡前駐聯合國大使馬凱碩今天指出，主導國際秩序的西方將漸失去地位，21世紀將是「亞洲世紀」，並認為中國將取代美國成為世界第一強國，中國、印度崛起後會成為負責任的國家。

現任新加坡國立大學公共政策實務教授的馬凱碩（Kishore Mahbubani），今天應邀在長風基金會主辦、主題「西方迷失？東方崛起」的長風講座發表演說。

馬凱碩在演說中表示，他認為西方目前「還沒有」迷失，但如果不改變策略，就會迷失。他說，干預其他國家的觀念深植西方社會，認為這是為他國好，但事實並非如此，建議西方減少干預，否則任何干預都會有反作用。

印度裔的馬凱碩於1984至1989年、1998至2004年間兩度擔任新加坡駐聯合國大使，他曾於2015年在哈佛大學的演講中預測中國終將取代美國，聲稱中國將以不同於美國的方式領導世界，亦對歐美國家多所批評。他也預測，未來將會是亞洲時代，而新加坡會是亞洲時代的世界中心。

這場演講由前行政院長、長風基金會董事長江宜樺主持，前總統馬英九也全程在台下聆聽，但他沒有發言。

長風基金會並將於2、3日舉辦「從西方中心到後西方世界：探索21世紀新興全球秩序」學術研討會，行政院促進轉型正義委員會主委黃煌雄創立的台灣研究基金會是合辦單位。

江宜樺指出，研討會邀請30名各國知名學者來台，包括美國哈佛大學費正清中國研究中心主任宋怡明（Michael Szonyi）等，他們共同關切世界政治板塊快速移動之際，西方是否會因領導人的問題，而慢慢失去它的方向，而相對的，中國與印度的崛起，是否會挑戰二次世界大戰後建立的國際秩序。

至於為何與黃煌雄的基金會合辦，江宜樺說，他與黃是多年舊識，過去也曾合作，「我們不會在意政治色彩，我們在意的是重要議題能找到最棒的學者專家共同討論。」