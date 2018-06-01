西班牙國會通過不信任案 拉荷義下台

2018-06-01 19:35 中央社 馬德里1日綜合外電報導



西班牙國會今天表決通過對中間偏右派總理拉荷義（Mariano Rajoy）的不信任案，社會勞工黨（Socialists）領袖桑傑士（Pedro Sanchez）將接任總理。

桑傑士可望4日之前就職，預期他將在下週任命閣員。