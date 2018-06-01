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西國會通過總理不信任投票 桑傑士將取代拉霍伊成總理

2018-06-01 17:41聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

西班牙國會1日通過對總理拉霍伊的不信任投票，反對黨社會黨黨魁桑傑士將成為西國新任總理。

拉霍伊成為自佛朗哥元帥1975年逝世後，西國走上民主轉型之路以來，首位遭不信任投票推翻下台的總理。不信任投票通過門檻為176票。

拉霍伊。美聯社
拉霍伊。美聯社
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