東京都議會6月開議 小池挑戰室內禁菸立法

2018-06-01 05:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



東京都議會6月開議，都知事小池百合子有意在本會期挑戰二手菸防制條例，由於支持小池百合子的都民優先會與共產黨等在東京都議會擁有過半席次，條例可望順利闖關，屆時，東京逾八成的餐廳將全面禁菸。

日本厚生勞動省有意規範室內公共場所吸菸，但因阻力大，遲遲沒有進展。東京都考量2020年主辦東京奧運會和殘奧會，為打造一個國際肯定的城市，決定推出東京都獨自的二手菸防制條例，力求在奧運前讓東京成為無菸害城市。

根據東京都廳的草案，只要有聘用員工的餐飲業者，不論餐廳規模大小，室內一律禁菸，雖允許餐廳內設置獨立的吸菸室，但吸菸室僅供吸菸使用，不得在裡面用餐。至於獨立經營沒有聘用員工的餐廳則可自由選擇店內是否禁菸。此外，學校、醫院、公家單位園區內全面禁菸，並禁止各級學校設置室外吸菸所。

電子菸納入一般香菸規範，違反規定者可處日幣5萬元以下罰款。

儘管因規定嚴苛讓餐飲業出現反彈聲浪，擔憂營業將受到衝擊，不過小池得到都民壓倒性支持，個人支持度也出現回升現象。根據JX通訊社在5月19、20日進行的民調，75.8%都民支持二手菸防制條例，其中54.2%大力贊成；反對的比率為19.7%，大力反對者8.7%。