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加拿大外長：將對美國鋼鋁課徵報復性關稅

2018-06-01 03:16中央社 渥太華31日綜合外電報導

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）今天表示，針對美國宣布課徵高額鋼鋁進口關稅，加拿大將對美國鋼、鋁和其他產品課徵報復性關稅。

法新社報導，加拿大準備針對價值166億加幣的美國鋼鋁和其他產品課徵報復性關稅，部分產品稅率達到25%，其他產品10%。

加拿大鎖定美國不同形式的鋼鋁產品、威士忌、橙汁和其他食品，以及其他產品，課徵報復性關稅。

加拿大外交部
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