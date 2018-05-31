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杜特蒂自陳往事 被學校開除撒謊下跪

2018-05-31 23:31中央社 馬尼拉31日專電

菲律賓總統杜特蒂受邀回母校演講，回憶大學時代往事，坦承曾因開槍射傷同學而被學校開除，無法參加畢業典禮，他向母親編個謊話，被拆穿之後，跪在她面前道歉。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）29日以貴賓的身份，出席母校聖倍達學院（San Beda College）應屆畢業生畢業典禮。

根據馬拉坎南宮提供的演說文字記錄，杜特蒂透露，1972年學期結束的前幾天，他在校內做了一件「不願再提起的事」，而被校方開除，不能參加畢業典禮。

因此，本來在馬尼拉求學的杜特蒂，只好回到家鄉納卯市（Davao）。他的母親詢問何時要動身到馬尼拉參加畢業典禮，杜特蒂謊稱，校方因全國戒嚴局勢混亂而延後舉行畢業典禮，搪塞過關。

然而，他的母親後來參加修道院一場聚會，從一名來自聖倍達學院的神父口中得知真相，盛怒之下把在外地的杜特蒂召回。即使是硬漢杜特蒂，也跪在母親面前道歉，稱他是不願母親擔心才撒謊。

聖倍達學院後來恢復了杜特蒂的學籍，1973年他順利通過律師會考，一路從納卯市的檢察官當上代理副市長、市長，2016年5月當選總統，成為菲國首位來自南部民答那峨島的總統。

杜特蒂稍後在演說中披露，他是因為在校園內開槍射傷一名霸凌他的同學，才會被開除。

當時現場爆出笑聲，杜特蒂的說法是否屬實，不得而知。

此外，杜特蒂也回憶當年在學校暗戀女職員的往事，他說：「妳還在這裏嗎？如果妳已守寡，我願意娶妳，我真的很喜歡妳。」全場又是一陣哄堂大笑。

杜特蒂的母親是蘇利達‧杜特蒂（SoledadDuterte），從事教職，2012年辭世，享壽95歲。杜特蒂曾說，父親對他沒信心，認為他長大後只能到碼頭當苦力，得力於母親不斷地鼓勵，才能有今天的成就。

杜特蒂畢業典禮馬尼拉
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