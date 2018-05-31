更名印太司令部 美官員：象徵美更加重視印度

2018-05-31 21:39 中央社 夏威夷珍珠港31日綜合外電報導



美國官員指出，美國軍方昨天將太平洋司令部更名為印太司令部，是個大致屬於象徵性的作法，凸顯美國國防部日益重視印度。

路透社報導，更名並不表示美國此時將在印太地區部署更多軍備，而是承認印度對美國的軍事價值日增。

為對抗中國在海洋上日益自行其是的作為，美國與印度2016年簽署協議，允許兩國使用對方的海陸空軍事基地進行維修及補給，以邁出建立彼此國防關係的一步。