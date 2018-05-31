日越峰會 力推CPTPP擴大

2018-05-31 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本首相安倍晉三傍晚與訪日的越南國家主席陳大光會談，雙方發表共同聲明，將深化日越關係。雙方都同意未來進一步擴大跨太平洋夥伴全面進展協定(CPTPP)符合兩國共同利益。共同聲明中也對中國大陸在南海發展軍事據點表達憂心，呼籲請有關國家不要採取任何可能使局勢複雜化的單方面行動。

會後，日本方面發表將資助越南26億2800萬日圓設置人材育成獎學計畫；並提供156億1400萬日圓低利貸款推動強化職業教育與訓練計劃，該筆借款將以每年0.3%利率計算，分40年償還，包括10年寬限期。