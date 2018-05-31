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以色列禁印尼旅客入境 朝聖者遭殃

2018-05-31 20:22中央社 雅加達31日專電

以色列宣布禁止印尼旅客入境，造成許多計劃前往耶路撒冷朝聖的印尼民眾，不論是基督徒還是穆斯林都受到影響，旅行業者也急得跳腳。

印尼「時代報」（Tempo）等媒體昨天報導，以色列邊境控管部門發布禁令，禁止持印尼護照旅客入境以色列。

這項禁令規定，原訂今年6月9日之前入境以色列的印尼旅客可以按原計畫入境。不過，6月9日之後，印尼旅客想要入境以色列將會被拒絕。這項新禁令適用於個人及團體。

印尼和以色列沒有外交關係。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，雅加達的旅遊業者阿思米（Asmi Sesawi）努力安撫原本打算前往巴勒斯坦和以色列境內朝聖的顧客，但他已無計可施。

阿思米說，這真的令人生氣，機票已經開出，大家都很努力確保從印尼出發的朝聖行程還能成行。

阿思米經營的旅行社提供印尼基督徒前往像是位於伯利恆馬槽廣場的主誕堂（Church of the Nativity）朝聖。主誕堂建於耶穌誕生之地馬槽原址。

他目前手頭上有30名印尼旅客要前往以色列。他的旅行社每年都有20團旅客前往以色列，每團30人。他估計，光是雅加達地區所有旅行社，每年會帶數千名旅客前往以色列。

除了基督徒，許多計畫前往耶路撒冷的穆斯林民眾，現在也不確定能不能順利前往以色列。

非營利的「中東箴言」（Middle East Monitor）網站23日引述以色列外交部發言人表示，印尼為回應近日發生在加薩走廊（Gaza Strip）的衝突，禁止以色列人入境印尼。

印尼「時代報」報導，印尼外交部證實以色列禁止印尼護照持有者入境，但未透露細節。

印尼宗教部長魯克曼（Lukman Hakim Saifuddin）表示，對某些宗教而言，進入聖城耶路撒冷是很重要的事，以色列應該了解，因此，以色列的旅遊禁令不應該包括耶路撒冷，因為耶路撒冷屬於全世界的民眾，所有人都有相同權利造訪聖城。

南蘇拉威西省錫江（Makassar）的旅行社業者阿茲哈爾（Azhar Gazali）的公司，專門向穆斯林旅客提供朝覲及小朝覲的服務。他說，以色列政府將為此決定蒙受損失，朝覲者為以色列政府貢獻可觀的收入。

阿茲哈爾說，每天至少有150名印尼穆斯林前往位於耶路撒冷的穆斯林聖地艾格撒清真寺（Al-AqsaMosque）。

「中東箴言」昨天報導，每年有數以萬計穆斯林，包括來自印尼的團體，持特別簽證入境以色列造訪艾格撒清真寺。

報導說，雖然以色列與印尼沒有邦交，但以色列人可持用臨時簽證或商務簽證造訪印尼。本月稍早，在最近兩國停發簽證前，有報導說印尼在考慮發觀光簽證給以色列公民。

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