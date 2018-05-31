俄記者死而復活非首例 同情節1982年早上演

2018-05-31 18:58 中央社 巴黎31日綜合外電報導



俄羅斯記者巴欽科。 路透社 分享 facebook

反克里姆林宮記者巴欽科（Arkady Babchenko）死而復活讓觀察家目瞪口呆，一手主導「假謀殺」的烏克蘭指控俄羅斯策畫暗殺巴欽科，而這類詐死事件其實早有前例。

法新社報導，1982年時，共黨控制的羅馬尼亞祕密警察計畫暗殺住在法國的異議作家塔納斯（VirgilTanase）。

塔納斯在法國「時局雜誌」（Actuel）撰文，嚴厲批評羅馬尼亞獨裁者希奧塞古（Nicolae Ceausescu）政權，引發羅馬尼亞派出一名住在法國的特務幹掉當時已是法國公民的塔納斯。

但這名特務將羅馬尼亞暗殺塔納斯和塔納斯同僚異議人士高馬（Paul Goma）的計畫告知法國當局。

法國當局因此決定策畫綁架塔納斯。

作家博爾吉特（Jacques-Marie Bourget）和史特法諾維奇（Yvan Stefanovitch）在一本關於這起案件的書中寫道：「1982年5月20日，塔納斯在巴黎住家外遭綁架。」

塔納斯被帶至不列塔尼（Brittany）一個安全處3個月，羅馬尼亞祕密警察則被控殺害塔納斯。

巴黎一家報紙知道事情的真相後，塔納斯突然現身時局雜誌，並召開記者會。

博爾吉特和史特法諾維奇寫道：「在法國反情報機構眼中，這起事件是一大成功。」

塔納斯如今已72歲，仍繼續擔任作家和編劇。