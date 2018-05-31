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影／破俄暗殺陰謀？反普亭記者與烏克蘭合演「詐死記」

2018-05-31 14:00聯合報 記者陳祐元╱即時報導

俄羅斯記者巴欽科（Arkady Babchenko）經常針砭俄國內政，他29日在基輔住家外遭人連開數槍，送醫過程中不治身亡，消息一出令親朋好友悲痛不已，但不到24小時的時間，案情居然出現大逆轉，巴欽科「死而復生」，表示捏造假死訊是為了揪出真正想殺他的人，而烏克蘭國安單位也確實抓到這名暗殺幕後策劃者。

烏克蘭國家安全局（SBU）局長格里察克（Vasyl Hrytsak）30日透露，俄羅斯日前招募了1名烏克蘭公民「G先生」，並給予他4萬美元（約台幣120萬元）組織暗殺行動，若是成功，殺手可以獲得3萬美元獎金，牽線人則有1萬美元。

根據路透報導，SBU還接獲情報，表示烏克蘭境內共有30名暗殺目標，但除了巴欽科外，格里察克沒有進一步說明剩餘29人的身分。他指出，G先生的任務不僅止於策劃暗殺行動，俄國還指派他購買大量武器與彈藥，在基輔市中心建立小型軍火庫。

巴欽科30日意外現身簡報會，引起台下記者不小騷動，他的同事從電視上看到這一幕激動大叫，聚集在基輔廣場的聲援民眾也開香檳慶祝；巴欽科感謝烏克蘭當局這次協助，讓他成功逃過一劫，不過他也向所有認識他的人，尤其是他的妻子致歉，因為沒有事先告知的關係，讓她和6名子女白流許多眼淚。

烏克蘭總統波羅申科（Petro Poroshenko）稍後也接見巴欽科，感謝SBU瓦解了俄國人「製造烏克蘭混亂」及「殺害俄國公民」的陰謀。雖然當局相當自豪能即使阻止一場暗殺，但也有不少人對這齣自導自演的劇碼持保留態度，無國界記者組織就批評這場行動是「可悲的噱頭」，認為警方大剌剌玩弄事實真相，削弱了記者報導的可信度。

克里姆林宮對此也感到相當不滿，俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）批評烏克蘭當初在巴欽科死訊傳出後，立刻就把矛頭指向俄國，根本是惡意栽贓；俄羅斯下議院（State Duma）議長沃洛丁（Vyacheslav Volodin）也諷刺表示，烏克蘭每年都有不少記者罹難，當局該好好思考是不是國內維安出問題，而不是一味把所有過錯歸咎到俄國頭上。

俄羅斯記者巴欽科（中）30日「死而復生」，表示烏克蘭國安局捏造他的死訊，為的就是...
俄羅斯記者巴欽科（中）30日「死而復生」，表示烏克蘭國安局捏造他的死訊，為的就是要抓到真正的暗殺幕後策劃者。美聯
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烏克蘭俄羅斯無國界記者
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