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從同性婚到開放墮胎 保守愛爾蘭迅速蛻變

2018-05-30 16:54中央社 倫敦30日專電

愛爾蘭在25日舉行歷史性的墮胎合法化公投，並已近7成的壓倒性支持廢除憲法明定的墮...
愛爾蘭在25日舉行歷史性的墮胎合法化公投，並已近7成的壓倒性支持廢除憲法明定的墮胎禁令，還身體主權於女性。美聯社
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保守的天主教國家愛爾蘭近年來似乎搭乘了開放特快車，從3年前公投同性婚姻合法、近一年前產生史上首位出櫃總理，日前又公投解禁墮胎，將於年底前立法生效。

根據2016年調查，愛爾蘭約有78.3%的人信仰天主教，而天主教教義對於離婚與墮胎態度嚴謹。

愛爾蘭擁有世界上最嚴格的墮胎法規之一，不論胎兒是否畸形，只要心臟還在跳動就不准墮胎，但解禁一方在25日公投獲得壓倒性勝利，終於將廢除35年來的禁令，婦女未來墮胎不再需要出國。

英國與愛爾蘭皆適用的1861年「人身侵害法」（Offences Against the Person Act）雖然認定墮胎違法，但並沒有如同離婚一般，在1937年制定的愛爾蘭共和國憲法中明定。（愛爾蘭共和國憲法規定，任何法律都不得允許婚姻關係的解除。）

隨著時代推進，歐美各國紛紛對墮胎鬆綁，但愛爾蘭卻在反墮胎人士推動下，於1983年9月7日以66.9%支持率公投通過「憲法第8修正案」，將胎兒的生存權與產婦放在同等地位，即便是被強暴懷孕或胎兒嚴重異常也不得墮胎。

愛爾蘭刑法規定，違法墮胎最高可判處14年有期徒刑。這也意味著，女性若因為被強暴懷孕而違法墮胎，甚至可能面臨比強暴犯更長的刑期。

自從憲法第8修正案制定後，愛爾蘭陷入長達35年的墮胎合法化辯論大戰。

其中出現幾個轉折點。1992年，一名14歲少女因被強暴懷孕希望赴英國墮胎但遭到愛爾蘭法院駁回，因而產生自殺念頭。愛爾蘭最高法院最後判定，少女因為懷孕而萌生死意，「對母體及胎兒的性命產生實質威脅」，允許她墮胎。

這個案件催生了愛爾蘭再次針對墮胎公投，產生「憲法第13修正案」與「憲法第14修正案」，放寬婦女可以出國墮胎，且能夠合法取得海外墮胎的相關資訊。然而，墮胎規定依然嚴格，在2012年導致31歲印度裔牙醫哈拉帕那瓦（Savita Halappanavar）喪命。她當時小產，但醫師卻因為胎兒仍有心跳，擔心背負違法墮胎罪名而遲遲不替她手術，她最後因為敗血症而死亡。

2013年，愛爾蘭通過「懷孕期間保障生命法案」（Protection of Life During Pregnancy Act），允許婦女在生命受威脅或有自殺念頭時終止妊娠，但胎兒畸形等原因的墮胎仍舊違法，只能出國另謀途徑。

根據統計，2016年共有3265名愛爾蘭婦女前往鄰近的英國墮胎，另有1642名婦女服用在網路上非法購買的墮胎藥。從35年前憲法第8修正案通過以來，有超過17萬愛爾蘭婦女出國墮胎。

愛爾蘭25日史上第6次針對墮胎相關議題舉行公投，以66.4%支持、33.6%反對，通過廢除憲法第8修正案，新法預計於年底前立法生效。

30年前，離婚在愛爾蘭是違法的，同性戀是有罪的，墮胎是不被允許的，但經過1993年同性戀除罪化、1995年愛爾蘭公投通過離婚合法化，2015年公投將同性婚姻合法化，再加上今年公投解禁墮胎，愛爾蘭朝著開放路上愈走愈遠。

儘管愛爾蘭絕大多數是天主教徒，但宗教信仰似乎並不影響對墮胎議題的想法。

出口民調顯示，反對廢除墮胎禁令者有9/10是天主教徒，但支持廢除禁令者也有高達7/10是天主教徒。都柏林大主教馬丁（Diarmuid Martin）表示，公投結果顯示，教會在愛爾蘭文化中扮演的角色似乎逐漸邊緣化。

愛爾蘭公投懷孕
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